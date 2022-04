Probebetrieb eingestellt – Ruftaxi aufs Bruderholz ist für Binningen zu teuer Wegen geringer Nachfrage wird der Probebetrieb eines Ruftaxis von Binningen aufs Bruderholz aufgehoben. Einige linke Einwohnerräte wollten das Angebot weiterführen. Rolf Zenklusen

Das Ruftaxi fuhr unter anderem vom Kronenplatz in Binningen aufs Bruderholz. Archivfoto: Henry Muchenberger

Fast 1900 Franken hat der Betrieb eines Ruftaxis von Binningen aufs Bruderholz monatlich gekostet. Genutzt wurde das Angebot in den Jahren 2020 und 2021 von höchstens neun Personen pro Monat; es gab sogar Monate, in denen gar niemand ins Ruftaxi stieg. «Das Kosten-Nutzen-Verhältnis fällt extrem ungünstig aus», hielt deshalb der Gemeinderat fest und schlug dem Einwohnerrat vor, den Probebetrieb einzustellen.

«Es ist nicht verwunderlich, dass das Ruftaxi kein Renner wurde», sagte Luzia Sutter Rehmann (Grüne/EVP). Ein Angebot von zweimal drei Stunden pro Tag sei nicht wirklich verlockend; am Wochenende, wo man Zeit hätte, auf den Friedhof zu gehen, habe es gar kein Ruftaxi gegeben. Der Preis von vier Franken pro Fahrt sei ebenfalls nicht optimal. «Das reiche Binningen könnte sich etwas grosszügiger zeigen», meinte Rehmann.

«Kosten von 365 Franken pro Fahrt»

Brigitte Strondl (SP) hatte das Ruftaxi im Jahr 2017 per Postulat angeregt. Dass ihr Anliegen jetzt abgeschrieben werden soll, fand sie natürlich nicht in Ordnung. «Ich bin überzeugt, dass die Erschliessung des Bruderholzes mit dem ÖV ein Anliegen der Bevölkerung ist», unterstrich Strondl und forderte, das Postulat so lange stehen zu lassen, bis der Gemeinderat eine Lösung gefunden habe.

Einige Mitglieder des Einwohnerrats aus dem linken Lager wollten das Ruftaxi weiterbetreiben; eine grosse Mehrheit war aber dagegen. Selbst jetzt, ohne Corona-Einschränkungen, wäre die Nachfrage nicht gross genug, um die Kosten zu decken, erklärte Nina Eldridge (Mitte/GLP). Der Bedarf sei sehr gering und das Kosten-Nutzen-Verhältnis sehr schlecht, ergänzte Stephan Felix Meyer (FDP): «Bei Kosten von 365 Franken pro Fahrt erübrigen sich aus unserer Sicht alle weiteren Worte.»

Von «einer reinen Luxuslösung» sprach Barbara Fankhauser (SVP), während ihr Parteikollege Roman Oberli meinte, sich verhört zu haben, als die Grüne Luzia Sutter Rehmann vom «reichen Binningen» gesprochen hatte. Wegen vieler anstehenden Infrastrukturprojekte seien die Gemeindefinanzen in Schieflage geraten; deshalb habe der Einwohnerrat im Dezember 2021 eine Steuererhöhung beschlossen, betonte Oberli.

Gemeinderätin Caroline Rietschi (SP) weiss, dass die ÖV-Erschliessung des Bruderholzes alles andere als optimal ist. «Wir haben keine gescheite Lösung gefunden, die auch vernünftig finanzierbar ist. Wir werden aber weiterhin Augen und Ohren offenhalten», versprach Rietschi. Mit 27 zu 9 Stimmen und 2 Enthaltungen beschloss der Einwohnerrat am Mittwochabend, das Postulat von Brigitte Strondl abzuschreiben.



