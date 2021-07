Tankstellen mit neuem Besitzer – Ruedi Rüssel expandiert in der Region Die Firma Grisard hat ihr Tankstellengeschäft verkauft. Einige-Avia Tankstellen in Basel-Stadt und Baselland übernimmt nun die Kette Ruedi Rüssel. Martin Regenass

Die Avia-Tankstelle an der Hochbergerstrasse heisst neu Ruedi Rüssel. Foto: Nicole Pont

Autoposer aus der Region kommunizieren gerne über den Instagram-Account «Szene_isch_Avia». Darauf sind Bilder zu sehen, wo junge Frauen und Männer ihre auf Hochglanz polierten BMWs und Mercedes an der Avia-Tankstelle an der Hochbergerstrasse präsentieren. Der Name des Accounts ist nicht mehr aktuell. Denn die Tankstelle vis-à-vis der stillgelegten Druckerei der «Basler Zeitung» betreibt seit kurzem nicht mehr die Genossenschaft Avia, sondern die Tankstellenkette Ruedi Rüssel.

Der Grund für den Namenswechsel an den Zapfsäulen der Hochbergerstrasse ist die Frima Grisard. Das Basler Unternehmen, das 1917 mit Brennstoffen zu handeln begann, ist vor zwei Jahren von der Volare-Gruppe übernommen worden. Das Unternehmen aus dem aargauischen Suhr ist unter anderem in den Geschäftsbereichen Treibstoffe, Immobilien, Holzproduktion, Convenience oder Strassenbauprodukte tätig.

