Nominierung zurückgezogen – Rückschlag für Biden bei Besetzung eines wichtigen Postens Neera Tanden verzichtet auf ihre Nominierung als Chefin des Haushaltsamtes. Ihr hätte die nötige Zustimmung im Senat gefehlt. Kritisiert wurde sie für ihren scharfen Ton gegenüber Donald Trump und anderen Republikanern.

Für Neera Tanden war klar, dass sie nicht die nötigen Stimmen erhalten würden – die Demokratin hat ihre Kandidatur deshalb zurückgezogen. AFP Präsident Joe Biden will nun eine andere Aufgabe für Tanden finden. AFP 1 / 2

US-Präsident Joe Biden hat die Nominierung der umstrittenen Kandidatin Neera Tanden für das Amt der Haushaltschefin im Weissen Haus zurückgezogen. Er sei damit einer entsprechenden Bitte Tandens nachgekommen, teilte Biden am Dienstag (Ortszeit) in einer Erklärung mit. Ein demokratischer Senator sowie mehrere moderate Republikaner in der Parlamentskammer hatten zuvor angekündigt, einer Ernennung Tandens nicht zustimmen zu wollen.

Die indischstämmige Tanden war früher als Beraterin der Präsidentschaftkandidatin Hillary Clinton tätig und arbeitete für die Regierung des damaligen Präsidenten Barack Obama. Die Nominierung Tandens, die mit scharfen Äusserungen gegen Ex-Präsident Donald Trump aufgefallen war, war nicht nur bei den Republikanern auf Kritik gestossen.

Senat muss zustimmen

Auch im Lager des linken Senators Bernie Sanders hatte die Nominierung der 50-Jährigen Unmut hervorgerufen. Tanden hatte sich in der Vergangenheit gegen Vorschläge für eine gesetzliche Krankenversicherung für alle ausgesprochen. Tanden leitet derzeit das linksgerichtete Institut Center for American Progress.

US-Minister und andere wichtige Regierungsvertreter können ohne grünes Licht des Senats ihre Ämter nicht antreten. Tanden wäre bei einer Abstimmung im Senat auf alle Stimmen aus dem Lager der Demokraten angewiesen gewesen – die Präsidentenpartei verfügt in der Kongresskammer wie die Republikaner über 50 Sitze. Ende Februar hatte der demokratische Senator Joe Manchin erklärt, bei einer Abstimmung gegen Tanden stimmen zu wollen.

