Heiko Vogel vor dem Trabzon-Spiel – Rückkehr auf die grosse Bühne und Kontakt zu einem alten Bekannten Die Basler reisen mit zwei schweren Fragen im Gepäck in die Türkei. Aber zumindest auf der Suche nach dem neuen Chefscout hat der Club einen Kandidaten im Visier. Tilman Pauls

Heiko Vogel reist am Mittwoch mit seiner Mannschaft zum Auswärtsspiel in Trabzon. Neben den sportlichen Fragen beschäftigen den Interimstrainer weiterhin auch andere Themen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Der FC Basel kehrt in dieser Woche auf die sogenannte europäische Bühne zurück: Conference League, Auswärtsspiel gegen Trabzonspor, am Donnerstag geht es im Hinspiel darum, eine gute Ausgangslage für den möglichen Achtelfinal-Einzug zu erreichen. Es wird wohl ein vollgepacktes Stadion geben – auch wenn nach dem schweren Erdbeben in der Türkei alles einen faden Beigeschmack hat.