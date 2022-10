US-Demokraten zum Ukraine-Krieg – Rückhalt für Ukraine bröckelt Bisher kritisierten vor allem die Republikaner die grosszügige Unterstützung des Weissen Hauses für die Ukraine. Doch nun fordern auch linke Kongressabgeordnete Verhandlungen mit Russland. Fabian Fellmann aus Washington

Sie hat in einem Brief an US-Präsident Joe Biden Friedensverhandlungen zum Ukraine-Krieg gefordert: Die linke Abgeordnete Pramila Jayapal vor dem Capitol in Washington. Foto: Nicholas Kamm (AFP)

Hinterher versuchte sich Pramila Jayapal herauszureden, doch der Schaden war angerichtet. Die Anführerin der progressiven Gruppe der Demokraten im Abgeordnetenhaus hatte US-Präsident Joe Biden am Montag einen Brief geschickt, unterzeichnet von insgesamt 30 Demokraten.

Darin loben sie zunächst die Erfolge, die Biden mit der grosszügigen Hilfe an die Ukraine erreicht habe. Entscheidend aber ist die Kritik, die sie darauf folgen lassen: Angesichts der Zerstörung durch den Krieg und der «Gefahr einer katastrophalen Eskalation» müsse Biden jetzt einen «proaktiven diplomatischen Vorstoss» lancieren und «die Anstrengungen verdoppeln, einen realistischen Rahmen für einen Waffenstillstand anzustreben».

Biden hat eine Verhandlungslösung nie abgelehnt, aber stets betont, allein die Ukrainer sollten darüber entscheiden, wann und unter welchen Bedingungen Frieden zu schliessen sei.

Mit dem Brief fordern nun erstmals Kongressabgeordnete der Demokraten öffentlich einen anderen Kurs der USA in der Ukraine. Als das Parlament in mehreren Schritten bisher 65 Milliarden Dollar an Krediten für militärische und wirtschaftliche Hilfe sprach, wehrten sich jeweils lediglich eine Handvoll Senatoren und einige Dutzend Abgeordnete der Republikaner dagegen.

Absehbar war jedoch, dass die hohen Geldsummen für die Ukraine früher oder später eine breitere Debatte über die Rolle der USA in dem Konflikt auslösen würden; immerhin haben die Vereinigten Staaten in diesem Jahr mehr Geld in die Ukraine geschickt als nach Afghanistan auf dem Höhepunkt des dortigen Kriegs.

Schlechtestmöglicher Zeitpunkt

Allerdings hat Jayapal einen denkbar schlechten Zeitpunkt ausgewählt, um die Debatte von links zu lancieren. Russland droht derzeit gerade mit dem Einsatz von Atombomben in der Ukraine, während sich Europa auf einen harten Winter vorbereitet und versucht, die Reihen geschlossen zu halten. In dieser Situation schwächt der Brief die Position der USA, weil er die Zweifel an der Zuverlässigkeit des amerikanischen Engagements verstärkt.

Die hat Kevin McCarthy eben gerade geschürt: Der Minderheitsführer der Republikaner sagte, falls seine Partei die Mehrheit im Haus gewinne, werde sie die Ukraine-Kredite nicht mehr einfach durchwinken. Es war das erste Signal dafür, dass nicht mehr nur radikale Trump-Anhänger die Ukraine-Strategie der Biden-Regierung infrage stellen, sondern auch die Parteispitze.

«Um es klar zu sagen: Wir sind geeint als Demokraten in unserer vorbehaltlosen Unterstützung für die Ukraine.» Pramila Jayapal, Chefin der progressiven Gruppe

Selbst bei Parteifreunden kam Jayapals Brief in dieser Situation schlecht an; nicht einmal alle Mitglieder der progressiven Gruppen wollten sich dahinterstellen. Sie sah sich darum genötigt, dem Schreiben gleichentags eine Klarstellung hinterherzuschicken. «Um es klar zu sagen: Wir sind geeint als Demokraten in unserer vorbehaltlosen Unterstützung für die Ukraine», schob Jayapal nach – das Gegenteil dessen, was der Brief zum Ausdruck gebracht hatte.

Diplomatie sei nur ein Instrument unter vielen, sagte Jayapal, und sie bekannte sich auch ausdrücklich zu Bidens Formel «Nothing about Ukraine without Ukraine»: Biden will nur über die Ukraine verhandeln, wenn damit auch Kiew einverstanden ist.

Warum Jayapal und ihre Mitunterzeichner, darunter prominente Progressive wie Alexandria Ocasio-Cortez, Cori Bush und Ilhan Omar, den Brief ausgerechnet jetzt veröffentlicht haben, dürfte auch mit den Zwischenwahlen zu erklären sein. In der Bevölkerung geniesst Bidens Politik gemäss Umfragen breiten Rückhalt. Doch in linken Kreisen werden die Milliarden-Militärhilfen an die Ukraine seit Beginn des Kriegs kritisiert, und mit zunehmender Höhe wird diese auch aus der Mitte ertönen.

Im Wahlkampf für die Zwischenwahlen in zwei Wochen bekommen die progressiven Abgeordneten zu hören, dass auch ihre Wählerschaft der Entwicklung nicht gleichgültig zuschaut: Auch sie leidet unter den momentan hohen Benzinpreisen, die unter anderem eine Folge des Krieges sind.

