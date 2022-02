Folgen der Sanktionen – Rubel im freien Fall, droht Russlands Finanzsystem der Kollaps? Russlands Währung hat in der Nacht bis zu 30 Prozent an Wert verloren, vor Bankautomaten im Land bilden sich Schlangen: So drastisch wirken sich die Sanktionen des Westens aus. Victor Gojdka

Bankkunden in einer Filiale der Sberbank in St. Petersburg, die am Freitag Geld abheben wollten. Foto: Michal Cizek (AFP)

Manche kamen gleich zur Bankzentrale, in der Hoffnung, dass es dort noch irgendetwas geben könnte. Dollar, Euro, Franken, irgendetwas wollten sie aus der Moskauer Tinkoff Bank mitnehmen, Hauptsache Scheine. «Ich habe schon drei Stunden lang Automaten der Bank abgefahren», erzählt der Moskowiter Ewgenij im Wirtschaftssender Business FM. Am Ende sei er sich wie in einem ironischen Spiel vorgekommen: Finde einen Bankautomaten, der tatsächlich noch Geld hat.