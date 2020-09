Niederlage bei Heimdebüt – RTV: Gekämpft, aber verloren Die Basler Handballer unterlagen im ersten NLA-Heimspiel der Saison dem Meister aus Schaffhausen 27:32. Dominic Willimann

Der Deutsche Aufbauer Dennis Krause (links) war einer der besten RTV-Akteure gegen Schaffhausen. Foto: Claudio de Capitani (Freshfocus)

Die Kadetten aus Schaffhausen sind seit Jahren das Nonplusultra des Schweizer Handballs. Doch sie sind auch nicht auch nicht unbezwingbar. Das mussten die Ostschweizer etwa vor zwei Jahren erfahren, da sie im Playoff-Viertelfinal eine überraschende Niederlage kassierten – gegen den RTV Basel.

Grund genug für den Aussenseiter vom Rheinknie, dass auch im ersten Heimspiel der NLA-Saison 2020/21 gegen Schaffhausen etwas drinliegen könnte. Schliesslich wollten auch die Basler Spieler dem langjährigen Präsidenten Alex Ebi ein Geschenk machen, nachdem dieser vor Anpfiff von Laudator Jörg Schild würdig verabschiedet worden war.

Und tatsächlich: Der RTV konnte Schaffhausen teilweise Paroli bieten und zeigte sich gegenüber dem Startspiel bei Endingen (23:23) stark verbessert. Zwar lagen die Gäste nie in Rückstand, doch als der RTV in der zweiten Halbzeit zum 16:16 ausgleichen konnte, keimte in den Reihen der Heimequipe die Hoffnung auf, auch diesmal den Kadetten ein Bein stellen zu können.

Doch am Ende setzte sich die individuelle Klasse der Schaffhauser durch. Da machte etwa Nationalspieler Dimitrij Küttel fast alleine den Unterschied, der aus neun Versuchen ebenso viele Tore erzielte. Der RTV durfte aber mit stolzer Brust die Halle verlassen: Eine kämpferisch tadellose Leistung reichte zwar nicht zum Punktgewinn, macht aber Mut für den weiteren Saisonverlauf – etwa für das nächste Spiel vom Samstag in Winterthur.

RTV Basel – Kadetten Schaffhausen 27:32 (11:15)

RTV: Willimann/Kühner; Engler, Berger (3), Stamenov (1), Khadkevich (3), Voskamp, Basler, Karthigaikumar, Ensonso Mangue (6), Schärer (1), Spende (4/3), Buob, Karvatski (4), Krause (5).