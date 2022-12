König hält Weihnachtsansprache – Royal Family feiert Weihnachten mit Andrew, ohne Harry In seiner ersten Weihnachtsansprache als König gedachte Charles seiner «geliebten Mutter», die im September gestorben ist. Harry soll eine Einladung nach England abgelehnt haben.

Zeigen sich als Familie: Camilla, Queen Consort, König Charles III. und Prinz William nach dem traditionellen Weihnachtsgottesdienst in Sandringham in Ostengland. Foto: Stephen Pond (Getty Images)

Mit Skandalprinz Andrew, aber ohne den entfremdeten Harry hat die königliche Familie das erste Weihnachtsfest ohne die Queen gefeiert. Mit König Charles III. an der Spitze erschienen die Royals am ersten Weihnachtstag erstmals seit der Pandemie wieder zum traditionellen Gottesdienst nahe ihrer Residenz Sandringham in Ostengland. Bei recht milden Temperaturen trug Prinz Louis (4), der jüngste Sohn von Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate, kurze Hosen. Zahlreiche Schaulustige warteten teils Stunden, um einen Blick auf die Royals zu erhaschen.

Für die Royals stand Weihnachten ganz im Zeichen von Queen Elizabeth II., die am 8. September nach 70 Jahren auf dem Thron gestorben war. Charles gedachte seiner «geliebten Mutter» in seiner ersten Weihnachtsansprache als König. Er teile mit der Queen den Glauben an Menschen, die das Leben anderer mit Güte und Mitgefühl berühren könnten. Dies sei «die Essenz unserer Gemeinschaft und das Fundament unserer Gesellschaft», sagte Charles zu Bildern der Queen.

Die erste TV-Weihnachtsansprache eines Königs: Charles III. während der Aufzeichnung in der St George's Chapel in Windsor. Foto: Victoria Jones (AP)

Ein grosses Augenmerk richtete er aber auch auf Helfer in der Not. Explizit dankte Charles auch Mitarbeitern im Gesundheits- und Sozialwesen sowie Lehrern und allen Beschäftigten im Öffentlichen Dienst für ihren «selbstlosen Einsatz». Gerade in diesen Branchen herrscht aktuell Unmut über niedrige Lohnerhöhungen, es kommt immer wieder zu Streiks. Untermalt wurden die Worte des Königs unter anderem mit Bildern von Lebensmitteltafeln – zahlreiche Menschen in Grossbritannien leiden unter steigenden Preisen für Essen und Energie.

Royals treten demonstrativ gemeinsam auf

Zuvor hatte bereits seine Schwiegertochter Kate der Königin ein Weihnachtssingen in der Londoner Westminster Abbey gewidmet, das sie organisiert hatte und das am Heiligabend im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Dabei würdigte sie das «unglaubliche Vermächtnis» der Queen, das «viele von uns zutiefst inspiriert» habe. Kates und Williams Kinder Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) sangen laut mit.

Auch Charles und seine Ehefrau Königin Camilla zählten zu den insgesamt 1800 Gästen bei der Veranstaltung. Thronfolger William las einen Auszug aus der Weihnachtsbotschaft der Queen von 2012.

Britische Medien betonten vor allem das demonstrativ gemeinsame Auftreten der Royals. Damit hätten sie ein Zeichen der Geschlossenheit gegen die Vorwürfe von Williams jüngerem Bruder Harry und dessen Ehefrau Herzogin Meghan in der Netflix-Serie «Harry and Meghan» gesetzt. Der zweite Teil der Serie war am 15. Dezember bereitgestellt worden, dem Tag von Kates Weihnachtssingen.

Ihre Netflix-Serie sorgt bei der britischen Königsfamilie für Unmut: Meghan und Harry. Foto: AFP

Harry lehnte Weihnachtseinladung ab

Die Fronten zwischen Harry und Meghan, die mit ihren Kindern Archie und Lilibet in Kalifornien leben, und der Familie in England gelten als verhärtet. Wiederholt hat das Paar dem Palast mangelnde Unterstützung und sogar Rassismus vorgeworfen. In seiner ersten Ansprache als König hatte Charles zwar seine Liebe zu den beiden bekundet. Doch angesichts der Netflix-Serie und der für 10. Januar geplanten Veröffentlichung von Harrys Autobiografie habe die Entfremdung zugenommen, hiess es in London. Eine Einladung, Weihnachten gemeinsam in England zu feiern, habe Harry abgelehnt.

Unter den Besuchern des Gottesdienstes in Sandringham waren dafür aber beide Brüder von Charles, also auch der in einen Skandal um sexuellen Missbrauch verwickelte Prinz Andrew. Er erschien mit seinen Töchtern, den Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, und deren Ehemännern. Wie die Zeitung «Sun» jüngst berichtete, hat Andrew in der Royal Family einen zunehmend schwierigen Stand. Charles habe den 62-Jährigen aus dem Buckingham-Palast geworfen, schrieb das Blatt. Andrew dürfe dort kein Büro mehr nutzen und dürfe das Stadtschloss auch nicht mehr als Korrespondenzadresse nutzen. «Jegliche Anwesenheit im Palast ist offiziell beendet», zitierte die Zeitung eine Quelle.

Prinz Andrew erschien mit seinen Töchtern, den Prinzessinnen Beatrice und Eugenie, und deren Ehemännern zu den Feierlichkeiten. Foto: Stephen Pond (Getty Images)

Nach einem Festschmaus sahen die Royals am Nachmittag gemeinsam die erste Weihnachtsansprache von Charles, die der Monarch bereits vor knapp zwei Wochen aufgezeichnet hatte. Die Tradition wurde 1932 von Charles› Urgrossvater König George V. begründet. Es war nun das erste Mal, dass ein König die TV-Weihnachtsansprache hielt. Charles’ Mutter Queen Elizabeth II. hatte sich 1957 als erste Monarchin zu Weihnachten übers Fernsehen an die Bevölkerung gewandt. Anders als die Britinnen und Briten gab es bei den Royals am Weihnachtsmorgen keine Geschenke. Die Bescherung findet traditionell bereits an Heiligabend statt – das liegt an den deutschen Wurzeln der Familie.

