Ausgerottete Tiere sind zurück – Rothirsch und Biber sind wieder in Ziefen angekommen Sie wurden vor 200 Jahren abgeschossen und kamen bei uns nicht mehr vor. Jetzt sind sie zurück. In Ziefen wurden ein Biber, ein Rothirsch und auch ein seltener Iltis gesichtet. Simon Erlanger

Vor 200 Jahren wurden sie ausgerottet: Die Biber. Allein im Baselbiet sind jetzt wieder zwischen 40 und 50 Tiere heimisch. Sie erobern sich neue Lebensräume und sind jetzt auch in Ziefen angekommen. Foto: zVg/Zoo Basel

Bei Ziefen wurden in den vergangenen Wochen Tiere gesichtet, die in der dortigen Gegend ausgerottet waren, und zum Teil schon seit Jahrhunderten. Wie die Sissacher «Volksstimme» am Dienstag berichtete, tappte schon am 2. Februar ein Rothirsch in eine Fotofalle der Jagdgesellschaft Holzenberg Ziefen.

Vor Ostern fotografierte eine weitere Fotofalle am Fraumattweiher an der Grenze zu Reigoldswil einen Biber. Beide Tiere seien höchstwahrscheinlich auf der Suche nach neuen Lebensräumen, vermutet der kantonale Jagdverwalter Holger Stockhaus in der «Volksstimme». Der Hirsch wurde seit Februar nicht mehr gesehen und sei vermutlich weitergezogen.

Die nächsten Rothirschpopulationen lebten südlich der Autobahn A1 im Aargau und in Solothurn sowie im Kanton Jura. Die Autobahn ist für die Wildtiere unpassierbar. Abhilfe sollen Wildbrücken schaffen, die zwischen 2025 und 2031 gebaut werden.

Der Biber galt als ausgerottet, seit vor über 200 Jahren das letzte Exemplar an der Birs geschossen wurde. Seit rund zwei Jahrzehnten wird er wieder angesiedelt. Mittlerweile wird die Zahl der Baselbieter Biber auf 40 bis 50 Tiere geschätzt. Stockhaus vermutet, dass ein Tier aus einer Population an der Ergolz bei Liestal oder Lausen auf der Suche nach einem eigenen Revier über die Frenke nach Ziefen gelangte. Dies sei angesichts des gegenwärtig niedrigen Wasserstandes der Flüsse fast schon eine kleine Sensation.

Der Biber hält sich nach wie vor in Ziefen auf, ob er aber bleibe, sei offen. Am Fraumattweiher wurde auch ein Iltis fotografiert. Der Fleischfresser aus der Familie der Marder gilt als gefährdet.

