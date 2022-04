Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Rotblaue Jugendsünder, Wohltäter und ein bibelfester Katholik Nasser Djiga trägt beim 2:2 in St. Gallen Mitschuld an den Gegentoren, während Wouter Burger viel Gutes tut und Valentin Stocker darauf verzichtet, die andere Wange hinzuhalten. Oliver Gut Tilman Pauls Linus Schauffert

Hier zumindest kommt der Gegner nicht durch: Nasser Djiga (rechts) stoppt unsanft Jeremy Guillemenot. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus).

Heinz Lindner: 4

Was er mit den Händen macht, hat in dieser Partie Hand und Fuss – was er mit den Füssen macht, händigt den Ball des öfteren an den Gegner aus. Zeugnis davon sind mehrere Querschläger auf die Tribüne und ein Pass auf Burger, der um ein Haar ins Auge geht.

Welche Note erhält Heinz Lindner? 1 2 3 4 5 6 Login Sie müssen eingeloggt sein, um teilnehmen zu können.

Michael Lang: 3,5