Rotblau weltweit – Petretta kassiert Rot, Shaqiri ein Veilchen Der Re-Start in der MLS ist Xherdan Shaqiri und Raoul Petretta alles andere als geglückt. Arthur Cabral gab derweil am Wochenende sein Debüt für Benfica. Benjamin Schmidt

Alles andere als gutgelaunt: Shaqiri verlor mit Chicago und bekam auch noch eine Schramme ab. Foto: Keystone

USA/Kanada

Rund einen Monat war die MLS aufgrund der Durchführung des «Leagues Cup», den Inter Miami mit Lionel Messi gewann, unterbrochen. Am vergangenen Wochenende nahm die Liga den Spielbetrieb wieder auf. Xherdan Shaqiri und Chicago Fire scheint die Pause nicht wirklich gut getan zu haben. Nach zuletzt fünf Siegen in sechs Spielen – bei denen auch Shaqiri überzeugen konnte – fuhr Chicago gegen Orlando eine 1:3-Heimniederlage ein. Für den Schweizer war die Pleite doppelt schmerzhaft: Nach einem Treffer im Gesicht musste «Shaq» die Partie mit einer Schramme unter dem Auge zu Ende bestreiten.

Für Raoul Petretta und den FC Toronto lief es nicht besser. Im kanadischen Derby gegen Montreal unterlag man mit 2:3. Das zwischenzeitliche 1:3 fiel durch einen Foulpenalty, den Petretta verursacht und dafür die Rote Karte erhalten hatte. Eine umstrittene Szene, da der Verteidiger seinen Gegenspieler kaum traf und er nicht als letzter Mann intervenierte. Dennoch wird er seiner Mannschaft nun gesperrt fehlen.

Dänemark

Die letzte Saison für Mohamed Elyounoussi beim FC Southampton verlief katastrophal: Seine Mannschaft stieg abgeschlagen als Tabellenletzter ab und Elyounoussi konnte in 33 Einsätzen nur 2 Skorerpunkte verbuchen. Beim FC Kopenhagen, seinem neuen Verein, hat er nun hingegen die Möglichkeit, in dieser Saison gar Champions League zu spielen. Bislang kam der Norweger nur als Einwechselspieler zum Einsatz, am Wochenende konnte er sich mit seiner Torpremiere beim 2:0 gegen Hvidovre jedoch bereits für einen Stammplatz empfehlen.

Deutschland

Granit Xhaka und Urs Fischer sind furios in die neue Bundesliga-Spielzeit gestartet. Xhaka blieb im Spitzenduell mit Supercup-Sieger Leipzig (3:2) zwar ohne Torbeteiligung, jedoch glänzte er als Dreh- und Angelpunkt im Leverkusener Mittelfeld. Der Ex-Gladbacher schwärmte nach dem Spiel: «So einen Start in die Saison und solch eine Rückkehr als Spieler in die Bundesliga wünscht man sich.»

Urs Fischers Union Berlin machte am ersten Spieltag da weiter, wo der Champions-League-Teilnehmer im Mai aufgehört hatte. Nach dem klaren 4:1-Sieg gegen Mainz 05 gab sich der Zürcher Trainer aber gewohnt bescheiden: «Es ist immer gut, wenn man das erste Spiel gewinnt.» Doch es gäbe «noch viel zu tun».

Jonas Omlin vollbrachte gegen den FC Augsburg Historisches: Durch seine Torvorlage wurde er erst der zweite Schlussmann in der Bundesliga-Geschichte, dem ein Assist am ersten Spieltag gelang. Dies dürfte den 29-Jährigen jedoch kaum darüber hinwegtrösten, dass er vier Gegentore erhalten hatte. Immerhin sicherte sich Borussia Mönchengladbach durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit zum 4:4 noch einen Punkt im Torspektakel.

Italien

Yann Sommers Pflichtspieldebüt im Trikot von Inter Mailand ist geglückt. Beim 2:0-Ligaerfolg gegen Monza blieb der Schweizer Nationaltorhüter weitgehend beschäftigungs- und somit auch gegentorlos.

Auch Sebastiano Esposito steht noch bei Inter unter Vertrag. Allerdings dürfte sich dies bald ändern. Denn der Italiener steht kurz vor einem Wechsel auf Leihbasis zu Sampdoria Genua. Der 21-Jährige soll beim von Andrea Pirlo trainierten Traditionsverein bereits den Medizincheck absolviert haben, nur die offizielle Vermeldung der Vereine steht noch aus. Es wäre Espositos zweites Engagement in der Serie B, nachdem er im letzten halben Jahr für den SSC Bari auf Torejagd ging.

Portugal

Auch Arthur Cabral konnte am Wochenende sein Pflichtspieldebüt feiern. Der neue Stürmer von Benfica Lissabon stand beim 2:0-Erfolg gegen Estrela gleich in der Startelf. Auch wenn ihm noch keine Torbeteiligung glückte, machte er doch ein ordentliches Spiel und gab sich zufrieden mit seiner Leistung. Er sei «glücklich über das Debüt» und fügte an: «Möge es der Anfang einer schönen Geschichte sein.»

Thailand

Nachdem Wandervogel Giovanni Sio als Fussballer bereits in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, der Türkei und in den Vereinigten Arabischen Emiraten aktiv war, versucht der 34-Jährige sein Glück seit dieser Saison in der höchsten thailändischen Liga. Dort ist er jedoch bisher auch mitverantwortlich dafür, dass sein Ratchaburi FC derzeit noch nicht richtig in Fahrt kommt. Beim Club herrscht Ladehemmung, in beiden bereits absolvierten Ligaspielen blieb der Verein noch torlos, beide gingen mit 0:1 verloren.

Ungarn

Djordje Nikolic unterlief am dritten Spieltag gegen Mezokövest ein Bock, der so gravierend war, dass Ujpests Trainer Nebojsa Vignjevic entschied, den serbischen Schlussmann gegen Paksi auf die Bank zu degradieren. Dieser Entscheid ging jedoch nach hinten los. Nikolics Ersatz David Banai liess sich beim 0:1 durch einen Freistoss in der Torwartecke erwischen, das 0:3 war ein Eigentor, dazu holte sich Ujpest gleich zwei Rote Karten ab. Ob Zufall oder nicht, mit Nikolic im Tor hatte Ujpest in den Spielen zuvor weniger Pech und stand noch ohne Niederlage da.



