Rotblau Weltweit – Ivan Rakitic im Offside-Pech Mit dem FC Sevilla steht der Mittelfeldspieler nach drei Niederlagen in Folge am Tabellenende der Primera Division. Der 35-Jährige regte sich nach dem 1:2 gegen Girona über die Schiedsrichterleistung auf. Simon Tribelhorn

Ivan Rakitic (m.) und der FC Sevilla haben in der Meisterschaft derzeit zu kämpfen. Foto: Keystone

Spanien

Der FC Sevilla macht in der Liga dort weiter, wo er letzte Saison aufgehört hat: Der amtierende Europa-League-Sieger und letztjährige Zwölfte der spanischen Liga steht nach drei Spieltagen und Niederlagen gegen Valencia, Alaves und Girona mit null Punkten am Tabellenende der Primera Division. Nach dem 1:2 gegen Girona tat Ivan Rakitic am Samstag seinen Unmut kund: «Ich bin wütend, weil wir genug getan haben, um gewinnen zu können», sagte der 35-Jährige und fügte hinzu: «Der Beginn dieser Saison hat nichts mit dem letzten Jahr zu tun».

Rakitic wurde zudem eines der wohl schönsten Tor seiner Karriere aberkannt: in der 60. Minute führte er eine Ecke kurz aus und zog nach einem Doppelpass aus rund 20 Metern und spitzem Winkel direkt ab, der Ball landete im weiten Eck. Nach Intervention des Videoschiedsrichters wurde das Tor zurückgenommen, weil Rakitic wohl äusserst knapp im Abseits stand. Auch ein aberkannter Handspenalty sorgte beim Kroaten für Frust über die Offiziellen: «An einem Tag bestrafen sie etwas und am nächsten Tag bestrafen sie die gleiche Situation nicht. Sie geben einen Elfmeter und heben ihn später auf. Sie brauchen drei Minuten, um die kalibrierte Linie bei meinem Tor zu markieren. Das verstehe ich nicht».

England

Bereits einen Tag nach Bekanntgabe seines Transfers zu Stoke City kam Wouter Burger zu seinem Debüt in der zweiten englischen Liga. Bei der 0:1-Niederlage gegen Millwall wurde der Niederländer nach der Halbzeitpause eingewechselt.

Frankreich

Dass Eray Cömert den FC Valencia verlassen wird, war schon länger klar, denn der 25-Jährige ist seit Jahresbeginn beim spanischen Erstligisten kaum noch zu Einsätzen gekommen. Nun hat der Innenverteidiger mit dem FC Nantes einen neuen Arbeitgeber gefunden. Beim Cupfinalisten der letzten Saison unterschreibt Cömert bis im Sommer 2024.

Anders sieht es bei Edon Zhegrova aus: langsam aber sicher entwickelt sich der 24-jährige bei Lille zum Stammspieler, bei drei von vier Pflichtspielen stand der Kosovare bisher in der Startelf. Am Donnerstag gelang ihm beim 2:1-Heimsieg in den Playoffs der Conference League gegen Rijeka sein erster Pflichtspieltreffer in dieser Saison, als er in der 43. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Den Schwung konnte seine Mannschaft allerdings nicht in die Meisterschaft mitnehmen, dort verlor man am Sonntag auswärts bei Lorient mit 1:4.

Griechenland

Nach einer Saison bei Gornik Zabre in Polen zieht es Emil Bergström nach Griechenland. Der ehemalige Schwedische Nationalspieler unterschrieb Mitte August beim Aufsteiger Panserraikos einen Zweijahresvertrag. Dort ist er mit Konstantinos Dimitriou auf einen anderen ehemaligen FCB-Innenverteidiger getroffen, mit dem er 2019 für eine halbe Saison zusammen spielte. Dimitriou wechselte allerdings letzte Woche in die zweite Liga zu Diagoras, da man ihn nach seinem langen Verletzungsausfall in der letzten Saison nicht mehr im Kader einplante. Damit wird es bei Panserraikos zu keiner Wiedervereinigung zweier ehemaligen FCB-Akteure kommen.

Italien

Auch beim 1:1 gegen Juventus Turin durfte Dan Ndoye bei Bologna von Beginn ran und sorgte in der 71. Minute für Aufregung, als er von Iling Junior im Strafraum von den Beinen geholt wurde. Die Szene sorgte für erhitzte Gemüter bei den Bologna-Spielern, denn der Juve-Spieler hatte nur den Mann getroffen, doch der Pfiff des Schiedsrichters sowie eine VAR-Intervention blieben aus.

Niederlande

Für Twente Enschede und Ricky van Wolfswinkel dürfte der Traum von Europa wohl vorbei sein: mit 1:5 verloren die Niederländer das Hinspiel der Conference-League-Playoffs auswärts bei Fenerbahce in Istanbul. Van Wolfswinkel wurde in der 58. Spielminute beim Stand von 1:1 eingewechselt.

Paraguay

Nach seinem langen Ausfall aufgrund einer Knieverletzung gab Derlis Gonzalez am Sonntag sein Comeback bei Club Olimpia. Der 29-Jährige wurde beim 1:0-Sieg über Sportivo Luqueño in der 68. Minute eingewechselt. Auf Instagram schrieb der Olimpia-Captain: «Ich freue mich sehr, nach mehr als fünf Monaten wieder spielen zu können. Vielen Dank an das medizinische Personal, die Physiotherapeuten und die Gesundheitsfürsorge des Clubs für die geleistete Arbeit bei der Genesung».

Rumänien

Bei einer spektakulären 3:5-Niederlage gegen Rapid Bukarest erzielte Léo Lacroix sein erstes Tor für den FC Universitatea Craiova. Der 31-jährige Innenverteidiger traf in der 48. Minute per Kopf zum zwischenzeitlichen 2:2.

Serbien

Auch für Partizan Belgrad und Aldo Kalulu gab es im Hinspiel der Conference-League-Playoffs eine Klatsche: Gegen den dänischen Vizemeister Nordsjaelland ging Partizan mit Kalulu in der Startelf mit 0:5 unter und sorgte bei den Fans für Entsetzen. Nach dem Spiel nahm Trainer Igor Duljaj seine Spieler in Schutz: «Alle giftigen Pfeile, von denen es viele gibt, können auf mich gerichtet werden. Der Verein kann über mein Schicksal entscheiden, wie er will. Das 0:5 ist eine grosse Schande für Partizan und auch für mich, aber die Spieler müssen geschützt werden», sagte der 43-Jährige an der Pressekonferenz nach dem Spiel. Und seine Spieler lieferten am Wochenende eine Reaktion: Am Sonntag gewann Partizan in der Liga gegen Javor mit 3:1, Kalulu durfte erneut von Beginn weg ran.

Thailand

Beim 2:2 gegen Khonkaen United erzielte Giovanni Sio sein erstes Tor für seinen neuen Verein Ratchaburi. Ausserdem gab der 34-Jährige den Assist zur 1:0-Führung seiner Mannschaft.

USA

Tomas Vaclik unterschreibt beim MLS-Club New England Revolution einen Vertrag bis Ende 2024. Nach einem halben Jahr in der zweiten englischen Liga bei Huddersfield war der 34-jährige Tscheche zuletzt vereinslos.

Zypern

Alexander Fransson wird Teamkollege von Veljko Simic. Auch der 29-jährige Schwede war zuletzt vereinslos und stösst ablösefrei zu Omonia Nikosia. Beim griechischen Meister AEK Athen kam Fransson in der vergangenen Saison lediglich auf zwei Ligaeinsätze.

