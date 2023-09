Rotblau weltweit – Acht Tore von ehemaligen FCB-Spielern Zeki Amdouni, Wouter Burger, Birkir Bjarnason und Veljko Simic feierten vergangene Woche ihren ersten Saisontreffer für ihre neuen Clubs. Nebst ihnen erzielten vier weitere Ex-FCB-Spieler ein Tor. Simon Tribelhorn

Nach seinem Debüttor im League Cup mussten sich Zeki Amdouni und Burnley in der Liga gegen Tottenham mit 2:5 geschlagen geben. Foto: Keystone

England

Freude und Enttäuschung liegen bei Zeki Amdouni derzeit nah beieinander: Am vergangenen Mittwoch durfte sich der 22-Jährige im League Cup gegen Nottingham Forrest noch über seinen ersten Treffer für Burnley freuen, als er in der 91. Spielminute mit dem 1:0 seine Mannschaft zum Sieg schoss. Am Samstag folgte das Ligaspiel gegen Tottenham, welches die «Clarets» gleich mit 2:5 verloren, Amdouni stand bis zur 60. Minute auf dem Platz. Nach drei Spieltagen steht Burnley ohne Punkte auf dem letzten Rang der Premier League.

Auch Wouter Burger gab im League Cup sein Tor-Debüt für Stoke City. Beim 6:1 über Rotherham erzielte der Niederländer bereits in der 2. Spielminute per Direktabnahme aus 20 Metern den Führungstreffer für Stoke.

Argentinien

Nach drei Jahren beim dänischen Erstligisten Bröndby zieht es Blas Riveros zurück nach Südamerika. Der 25-jährige Paraguayer unterschrieb am letzten Tag des internationalen Transferfensters einen Vierjahresvertrag beim Club Atletico Talleres, dem letztjährigen Tabellenzweiten der argentinischen Primera Division.

Belgien

Andi Zeqiri wechselt aller Voraussicht nach zum belgischen Vizemeister KRC Genk. Dies berichtet die belgische Tageszeitung «Het Laatste Nieuws». Beim Gegner, den Servette in der Champions-League-Qualifikation bezwang, würde Zeqiri wie mit dem FCB in der letzten Saison in der Conference League antreten.

Dänemark

Der FC Kopenhagen und Mohamed Elyounoussi werden in diesem Jahr an der Champions League teilnehmen. Nach einem 1:0-Auswärtssieg in den Playoffs gegen den polnischen Meister Rakow Czestochowa reichte vergangene Woche im Rückspiel ein 1:1 zur Qualifikation für die Königsklasse. Für den Norweger ist es nach 2016/17 und 2017/18 die dritte Teilnahme im höchstklassigen europäischen Wettbewerb. Auch der Ligastart ist für den FC Kopenhagen geglückt, der amtierende Meister steht nach sieben Spielen mit 18 Punkten an der Tabellenspitze. Elyounoussi kam bisher auf fünf Einsätze, in denen ihm ein Tor und ein Assist gelang.

Ein Tor gelang an diesem Wochenende auch Daniel Höegh. Der Innenverteidiger von Randers erzielte bei der 1:3-Auswärtsniederlage gegen Bröndby den einzigen Treffer für seine Mannschaft.

Deutschland

Gladbach-Goalie Jonas Omlin muss an der Schulter operiert werden und fällt für mehrere Monate aus, wie die «Bild» berichtet. Bereits in der Vorbereitung klagte der 29-Jährige über Schmerzen in der Schulter, trotzdem bestritt er die ersten beiden Bundesliga-Spiele gegen Augsburg und Bayer Leverkusen. Für Borussia Mönchengladbach ist der Ausfall ihres Captains und Stammtorhüters ein Schock.

Frankreich

Für den RC Lens mit Andy Diouf und Clermont Foot mit Andy Pelmard ist der Saisonstart in der Ligue 1 misslungen. Beide Vereine haben nach vier Spieltagen erst einen Punkt auf dem Konto und stehen am Tabellenende. Für Champions-League-Teilnehmer Lens gab es am Samstag eine 0:3-Niederlage in Monaco, Diouf wurde in der 56. Minute eingewechselt. Clermont erkämpfte sich am Sonntag in Toulouse nach einem 0:2-Rückstand noch ein 2:2, Pelmard stand in der Startelf. Eray Cömert gab am Freitagabend sein Debüt für Nantes. Beim 1:1 gegen Marseille durfte der 25-Jährige von Beginn weg spielen.

Italien

Kurioses ereignete sich in den vergangenen Wochen in der Serie B: Weil Brescia erst letzte Woche die Zulassung für die zweithöchste italienische Liga bekam, bestritt der Verein von Birkir Bjarnason an diesem Wochenende gegen Cosenza sein erstes Spiel, obwohl der Saisonstart bereits am 18. August war. Dem Isländer scheint das egal zu sein, er schoss in der 53. Minute das einzige Tor des Spiels und damit seine Mannschaft zum Sieg.

Nebst Bjarnason jubelte am Sonntag auch Charles Pickel über ein Tor. Der 26-Jährige schoss beim 1:1 von Cremonese gegen Sampdoria Genua das 1:0 in der 27. Minute.

Niederlande

Hugo Novoa wird von RB Leipzig erneut ausgeliehen: Der spanische U-21-Nationalspieler schliesst sich für ein Jahr dem Erstligisten Utrecht an und soll dort Spielpraxis sammeln.

Beim 2:0-Auswärtssieg gegen Volendam erzielte Ricky van Wolfswinkel als Joker in der 79. Minute sein drittes Saisontor für Twente Enschede.

Serbien

Auch Aleksandar Dragovic war an diesem Wochenende mit Roter Stern Belgrad erfolgreich: Der Innenverteidiger und Captain traf beim 2:1-Sieg gegen Novi Pazar in der 8. Minute zur Führung.

Türkei

Dimitri Oberlin verlässt die Schweiz und spielt künftig in der zweiten türkischen Liga bei Adanaspor. Der 25-Jährige unterschreibt bis im Sommer 2024.

Gemäss türkischen Medien wird Albian Ajeti zum Erstligisten Gaziantep wechseln. Bei Celtic Glasgow spielt der 26-Jährige nach seiner Rückkehr von Sturm Graz keine Rolle mehr, und nun soll der schottische Meister einen Abnehmer für den Mittelstürmer gefunden haben.

Zypern

Veljko Simic erzielte beim 2:1-Derbysieg von Omonia Nikosia gegen Apoel Nikosia in der 39. Spielminute mit seinem ersten Saisontor das 2:0 für seinen neuen Club. In der 69. Minute musste der Flügelspieler dann nach seiner zweiten Verwarnung vorzeitig vom Feld. Es war einer von insgesamt vier Platzverweisen in einer turbulenten Partie.

