Die Ausgangslage

Im Rückspiel vor genau einer Woche in der Türkei unterlag der FCB mit 0:1. Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte gewannen die Gastgeber mehr und mehr die Oberhand, und am Schluss konnte Rotblau sogar froh sein, nicht noch eine höhere Niederlage einzustecken. Mit dem Defizit von nur einem Treffer bewahrte sich das Team von Heiko Vogel jedoch alle Chancen für das Rückspiel, das heute um 21 Uhr von Schiedsrichter Antonio Mateu im St.-Jakob-Park angepfiffen werden wird. Dem FCB reicht ein Sieg mit zwei Toren Abstand für den Vorstoss in den Achtelfinal, bei einem Tor Abstand gibt es Verlängerung in Basel.