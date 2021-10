Kommentar zu den Gesundheitskosten – Rosinenpickerei, die uns schadet

Das Unispital Basel ist rund doppelt so teuer wie die Konkurrenz in Lörrach. Trotzdem muss es nicht fürchten, dass es Kunden verliert. Foto: Nicole Pont

Die Schweiz hat europaweit die höchsten Gesundheitskosten: Rund zwölf Prozent des Bruttoinlandprodukts fliesst in die Spitäler, Arztpraxen und Apotheken. Im Schnitt sind es in Europa rund zehn Prozent. Auch wenn wir unbestritten eines der besten Gesundheitssysteme der Welt haben: Die Politiker hätten die Hebel in der Hand, die Kosten ohne Qualitätseinbussen zu senken.

Allein, ihnen fehlt der Mut. Gesundheitsdirektoren wie der Basler Lukas Engelberger (Die Mitte) schrecken davor zurück, Spitäler zu schliessen. Obwohl es nirgends in Europa so viele Spitalbetten pro Kopf gibt wie in der Region. Engelberger fürchtet die Spitallobby zu Recht. Die Ankündigung von Spitalschliessungen hat bereits mehreren Schweizer Gesundheitsdirektoren den Job gekostet, und auch wenn Engelberger derzeit sehr populär ist, eine Spitalschliessung würde ihn schlagartig zum umstrittensten Basler Regierungsrat machen.