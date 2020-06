Nach wochenlanger Planung – Roofer klettern auf Basler Roche-Hochhaus Drei maskierte Jugendliche dringen in den Bau 2 ein und klettern auf das Dach. Die illegale Aktion gebe ihnen den «Kick», sagen sie. Alexander Müller

Sie waren die ersten. Die drei Roofer posieren stolz auf dem Dach von Bau 2.

Die höchsten Gebäude der Schweiz haben eine magische Anziehungskraft auf eine besondere Gruppe von abenteuerlustigen Menschen. Sie nennen sich Roofer und haben nur ein Ziel: Ganz nach oben zu kommen. Und das am liebsten als Erste. Dass die Baustelle des höchsten Wolkenkratzers der Schweiz Roofer anzieht wie Motten das Licht, ist daher keine grosse Überraschung. Nun ist einer Gruppe von drei jungen Baslern die «Erstbesteigung» gelungen, wie das Eindringen in das Gebäude in ihrem Jargon etwas schönfärberisch heisst.