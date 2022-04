«Los emol» – der BaZ-Podcast – Ronja Jansen und Joël Thüring

streiten über böse Reiche Ein Jahr «Los emol»: Zum Geburtstag trafen sich wie schon 2021 die Noch-Juso-Präsidentin und der SVP-Grossrat. Zusammen mit BaZ-Chefredaktor Marcel Rohr debattierten Jansen und Thüring über die Attraktivität Basels und den Kampf ums Geld. Marcel Rohr

Heitere Podcast-Runde mit Ronja Jansen, Moderator René Häfliger, Marcel Rohr und Joël Thüring (v.l.). Foto: Nicole Pont/Tamedia

Im April 2021 haben wir «Los emol» lanciert – ein Podcast aus Basel für Basel und seine Region. In der ersten Ausgabe mit Moderator René Häfliger (52) und BaZ-Chefredaktor Marcel Rohr sassen Ronja Jansen und Joël Thüring in der Runde. Während die Juso-Präsidentin darüber sprach, wie stark sie in den sozialen Medien angefeindet wird, machte SVP-Grossrat Thüring eine klare Ansage: «Ich fordere den Rücktritt von Alain Berset!» Da war die Pandemie gerade in ihrer dritten Welle.

Heute, ein Jahr später, hat Corona seinen Schrecken verloren. Ronja Jansen und Joël Thüring sitzen sich wieder vis-à-vis. Diesmal geht es um soziale Gerechtigkeit. Um die Verteilung von Geld. Und die Beurteilung von vermögenden Menschen, die gerade in Basel einen schweren Stand haben. Reich bedeutet hier zunehmend böse.

«Natürlich sind nicht alle Reichen böse», relativiert Ronja Jansen, «aber wir müssen hier doch einfach eine sozialere Gerechtigkeit hinbekommen.» Dafür kämpft die Frenkendörferin, die mittlerweile in den Landrat eingezogen ist.

Ihre BaZ-Kolumnen sorgen für Furore

Joël Thüring dagegen geht der Kampf der Linken für eine Umverteilung des Kapitals zu weit. «Wir müssen aufpassen, dass wir jene Menschen nicht verärgern, die hier in der Stadt mit ihren Steuergeldern für weiche Kissen sorgen, auf denen linke Politikerinnen so gern liegen», sagt er.

Seit April 2021 sorgen Jansen und Thüring auch als Kolumnisten in der BaZ für Furore. Mit gewagten Forderungen – zum Beispiel die Verstaatlichung der Pharmaindustrie – eckte Ronja Jansen an. Und Thüring legte mit verschiedenen Aussagen den Finger in die Wunde Basels, zum Beispiel mit der immer schlechter werdenden Kriminalstatistik.

