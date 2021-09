Vor Champions-League-Duell mit YB – Ronaldo-Manie in Bern – Hunderte warten vor dem Hotel Am Dienstagabend trifft YB auf Manchester United. In Bern wird Superstar Cristiano Ronaldo gross empfangen. Aber: Wird er überhaupt spielen?

Cristiano Ronaldo betritt den Kunstrasen im Wankdorf zum abendlichen Training. Foto: Peter Klaunzer (Keystone) Mit Raphaël Varane ist auch der zweite grosse Neuzugang – er kam von Real Madrid – in Bern dabei. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus) 1 / 18

Die grossen Namen aus Manchester sind am Montag in Bern gelandet, und unter ihnen befindet sich kein Geringerer als Cristiano Ronaldo. Der 36-jährige Portugiese streifte sich am Samstag, nach zwölf Jahren Absenz, erstmals wieder das rote Trikot über und meldete sich beim 4:1-Sieg gegen Newcastle gleich mit einem Doppelpack zurück.

Am Dienstagabend steht das nächste Spiel an, zu Gast beim amtierenden Schweizer Meister aus Bern. Kurz nach der Ankunft im Hotel Prizeotel, in dem der Rekordmeister aus England nächtigt, versammeln sich auch schon zahlreiche Fans, in der Hoffnung, ihren Star mit der Nummer 7 zu Gesicht zu bekommen. Die Spieler schreiten unter Aufsicht der Polizei nach und nach aus dem Teambus ins Hotel. Bald darauf erscheinen erste Fotos vom Aufwärmtraining auf dem Wankdorfer Kunstrasen – auch Cristiano Ronaldo macht mit und amüsiert sich sichtlich (siehe Bildstrecke oben).

Kommt CR7 heute Abend gegen die Young Boys zu seinem ersten Champions-League-Einsatz seit seiner Rückkehr? Die vollen Ränge des schon nach wenigen Stunden ausverkauften Stadions würde es natürlich freuen. Trainer Ole Gunnar Solskjaer scheint sich aber noch nicht festgelegt zu haben. «Es ist nicht unmöglich, auf Ronaldo zu verzichten», sagte er im Vorfeld des Spiels, das ab 18.45 Uhr live auf Blue Sport (ehemals Teleclub) zu sehen oder ab 18.30 in unserem Liveticker zu verfolgen ist.

