Luxushotelier Andrea Scherz – «Roman Polanski dreht bei uns gerade einen Kinofilm» Andrea Scherz, Chef des Gstaad Palace und neuer Vorsitzender von The Leading Hotels of the World, über russische Hotels, anspruchsvolle Gäste und Mitarbeitende, denen alles egal ist. Christoph Ammann

Zürich 21.3.22, Andrea Scherz, Chef von The Leading Hotels of the World und Chef im Palace Gstaad.

Fotografiert im Baur au Lac in Zürich.

Foto: Samuel Schalch

Wie gehen Sie mit dem Krieg in der Ukraine um? Persönlich beschäftigen mich die Ereignisse extrem. Ich kann es nicht fassen, dass es im heutigen Europa Massaker an der Zivilbevölkerung gibt. Zu Leading Hotels of the World: Unser Haus in Kiew bleibt für die lokale Bevölkerung, für Journalisten geöffnet. Wir erlassen dem Hotel natürlich die Jahresgebühren.

Und die drei russischen Hotels? Im Vorstand haben wir lange diskutiert. Die Hotels aus der Vereinigung zu werfen und vom Reservationssystem zu trennen, macht keinen Sinn und würde als Statement in Russland gar nicht wahrgenommen, da die Hotels weder Oligarchen noch Putin-nahen Kreisen gehören.

400 Leading Hotels Infos einblenden Andrea Scherz, 52, ist seit vier Monaten Vorsitzender von The Leading Hotels of the World (LHW).

Er führt als Inhaber das Gstaad Palace – mit 90 Zimmern und Suiten eine der Schweizer Hotel-Ikonen – in dritter Generation. LHW ist die renommierteste Vereinigung von unabhängigen Luxushotels und umfasst 400 Betriebe weltweit. In der Schweiz gehören 32 Nobelherbergen zum Verbund, u. a. Dolder Grand in Zürich und Badrutt’s Palace in St. Moritz. palace.ch; lhw.com

Was passiert mit Mitgliedhotels, die ganz oder teilweise im Besitz russischer Investoren sind? Wir arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen – als Organisation von Hoteliers für Hoteliers. Transparenz bei der Eigentümerschaft ist wichtig, aber es übersteigt unsere Möglichkeiten, allfällige Firmengeflechte im Hintergrund zu durchleuchten.

Wie kamen Sie zum Vorsitz von The Leading Hotels oft the World? Meine Vorgänger Jean-Jacques Gauer und Andrea Kracht luden mich vor elf Jahren zu einem gemütlichen Abendessen am Genfersee ein und überzeugten mich, dem Vorstand beizutreten. Im November 2021 wählten mich die Mitglieder anlässlich der GV in Lissabon zum Nachfolger von Andrea Kracht zum Chairman.

Haben Schweizer Hoteliers ein Abo für den Leading-Vorsitz? Unser Mutterhaus ist in Luzern ansässig. Es macht Sinn, dass es von einem Schweizer geführt wird.

Wie intensiv ist Ihre Beziehung zu The Leading Hotels of the World? Mein Grossvater trat LHW schon in den 50er-Jahren bei, mein im Mai 2021 verstorbener Vater war viele Jahre Vorsitzender der Vereinigung und massgeblich an der globalen Expansion beteiligt. Als Bub durfte ich mit ihm nach New York zum Hauptsitz reisen.

Luzern, New York: Wie genau ist Leading Hotels of the World aufgestellt? Die Muttergesellschaft HR AG gehört den Hoteliers; sie halten Beteiligungen in unterschiedlicher Höhe, sogenannte Sharepoints. Die HR AG besitzt die operationell tätige The Leading Hotels of the World Limited in New York. In der Zentrale in der Lexington Avenue laufen die Fäden aus zahlreichen Regionalbüros zusammen.

Wie wird man Mitglied bei Leading? Indem man auf unserer Aufnahme-Scorecard mindestens 80 von 100 Punkten erreicht, die Mystery Checks besteht und vom Executive Committee die Zustimmung bekommt.

Was kostet die Mitgliedschaft? Ein Hotel bezahlt einen festen monatlichen Betrag pro Zimmer und eine kleine Gebühr pro eingegangener Buchung. Die verschiedenen Services, die wir anbieten, von Verkaufsaktivitäten über Audits bis zu Schulungen für die digitale Transformation, kosten extra. Wir sind eine Non-Profit-Organisation.

Welche Hotels passen am besten zu Leading? Wir haben am liebsten unabhängige Luxushäuser in erstklassiger Lage, am besten im Familienbesitz. Ein Beispiel dafür ist das Baur au Lac in Zürich, ein authentisches Haus mit lokalem Flair, das seit Generationen im Besitz der gleichen Familie ist.

«Ein Hotel gewinnt normalerweise über den Buchungskanal von Leading das Zehnfache, was es für die Mitgliedschaft ausgibt.»

Und was bietet Leading den Mitgliedern? Eine sehr bekannte Marke, die von anspruchsvollen Vielreisenden der ganzen Welt gesucht wird. Neben Support und Service bieten wir den Hoteliers auch globales Marketing und ein Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen auf allen Kontinenten.

Bringt Leading zählbare Buchungen? Ein Hotel gewinnt normalerweise über den Buchungskanal von Leading das Zehnfache, was es für die Mitgliedschaft ausgibt. Das Gstaad Palace bezahlt pro Jahr etwa 160’000 Franken für die Mitgliedschaft bei Leading, 1,7 Millionen kommen herein. Das ist ein fairer Deal.

Was bedeuten die Leading Standards? Die Liste umfasst etwa 500 Punkte. Beispiele: Das Telefon darf nicht mehr als dreimal klingeln, bevor es abgenommen wird. Wer allein zum Frühstück kommt, sollte automatisch eine Zeitung angeboten bekommen. Ein Standard, der mich früher nervte: Zwischen den Pissoirs im Männer-WC müssen Trennwände montiert sein. Bei uns im Hotel stehen die Herren Rücken an Rücken, trotzdem haben uns die Leading-Quality-Assurance-Inspektoren immer einen Punkt abgezogen, bis wir für über 5000 Franken die Trennwand installierten.

Was heisst wahrer Luxus? Ein individualisiertes Erlebnis – ein Aufenthalt, der genau auf die Bedürfnisse des Gastes zugeschnitten ist. Das möchten wir auch im Gstaad Palace umsetzen. Wir wollen wissen, wer unser Gast ist, was er mag, was er nicht mag. Es wäre zu einfach, nur Zimmer, Gastronomie und Massage zu verkaufen.

«Wir haben grosse Mühe, Angestellte mit der richtigen Einstellung zu finden, Leute, die kapieren, worum es in der Luxushotellerie geht.»

Wo liegen die Herausforderungen? In der Hochsaison bestellen 50 Prozent der Gäste Gerichte, die nicht auf der Karte stehen. Sie wohnen zu Hause in Villen, haben mehrere Angestellte und sind es gewohnt, zu essen, wonach es sie gelüstet. Wir wollen mitziehen, unbesehen des personellen Mehraufwandes.

Roman Polanski dreht derzeit im Gstaad Palace einen Film, die Wiedereröffnung des Luxushotels für Gäste ist für den 24. Juni geplant. Foto: Bruno Petroni

Finden Sie im Palace genügend Mitarbeitende, um den Effort eines Nobelhotels zu leisten? Wir haben grosse Mühe, Angestellte mit der richtigen Einstellung zu finden, Leute, die kapieren, worum es in der Luxushotellerie geht. In der abgelaufenen Wintersaison war es krass. Wir konnten zwar alle 282 Stellen besetzen, hatten zum Teil aber Mühe mit der Qualität. Einigen Leuten aus der Crew war es schlicht egal, wenn irgendwas schiefging in Küche oder Service. Als junger Koch hätte ich schlaflose Nächte verbracht, wenn ich die Spaghetti zweimal hintereinander versalzen hätte.

Wie kann man das Personalproblem lösen? Indem wir noch intensiver nach den raren Perlen suchen und sie umsorgen. Unsere Branche bezahlt keine Spitzenlöhne, aber wir können eine Ambiance und ein Zusammengehörigkeitsgefühl bieten, die man sonst kaum findet.

Freuen Sie sich auf die Sommersaison? Wir werden das Gstaad Palace am 24. Juni wieder öffnen. Roman Polanski dreht bei uns gerade einen Kinofilm, eine Komödie. Das Hotel ist kaum noch zu erkennen. Polanski warnte mich, er würde die Gäste und das Hotel in «The Palace» auf die Schippe nehmen. Ich sagte ihm: Kein Problem, wir heissen Scherz und haben Humor.

