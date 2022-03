Showdown in der Schweiz – Roman Abramowitsch wollte seinen Ruf retten – und verlor Russlands bekanntester Oligarch verlangte von der Schweizer Bundespolizei, ihre Vorwürfe krimineller Machenschaften zurückzunehmen. Damit blitzte er ab. Nun wird er sanktioniert. Thomas Knellwolf Bernhard Odehnal

Roman Abramowitsch bei einem Fussballmatch im schwedischen Göteborg im Frühling 2021. Er hat angekündigt, seinen Londoner Verein Chelsea zu verkaufen, doch Sanktionen gegen ihn verkomplizieren dies. Foto: Martin Meissner (AP)

Roman Abramowitsch und die Schweiz – das ist eine Beziehung, die ziemlich rosig begann. Ab den 90er-Jahren hatte der aufstrebende russische Tycoon seinen Firmensitz in der Romandie. Er zeigte sich gern mal an der Kunstmesse Art Basel. Und liess sich am nahen Euro-Airport seine Privatjets verschönern und warten.

Doch die Beziehung zwischen dem bekanntesten Oligarchen und dem Alpenstaat endete am Mittwoch dornig – mit der Sanktionierung. Abramowitschs allfällige Schweizer Vermögen müssen eingefroren werden. Einer seiner Luxusflieger steckt ohnehin schon seit Kriegsbeginn in der Ukraine auf dem Flughafen bei Basel fest.

Gestört war die Beziehung schon länger. Bis vor kurzem lieferten sich der langjährige Besitzer des aktuellen Champions-League-Siegers Chelsea FC und die Schweizer Behörden einen intensiven Disput. Die Auseinandersetzung steht exemplarisch für den zunehmend strengeren amtlichen Umgang mit Oligarchen nicht erst seit dem russischen Angriff auf die Ukraine. Nach dem Ende der Sowjetunion waren über zwei Jahrzehnte lang jene, die in Nachfolgestaaten superreich geworden waren, am Genfersee, in Zürich, Zug und den Nobelkurorten hochwillkommen. Viele konnten hier Besitztümer aufkaufen oder bunkern.

Ein Berner Veto

Ab der Annexion der Krim 2014 und der Unterstützung des Kreml für Kriegstreiber in der Ostukraine schauten die Schweizer Migrations- und Sicherheitsbehörden etwas genauer hin. Für Roman Abramowitsch, geboren am 24. Oktober 1966 in Saratow an der Wolga, begannen die Komplikationen, als er nach Verbier ziehen wollte. Im Sommer 2016 stellte der Multimilliardär im Wallis ein Gesuch für eine Aufenthaltsbewilligung. Kanton und Gemeinde freuten sich schon auf den ihrer Ansicht nach «interessanten Steuerzahler». Aber sie mussten noch in Bern anfragen, ob etwas gegen einen Umzug spreche.

Und da kam die Überraschung: Nach vertiefter Prüfung stellte sich das Bundesamt für Polizei (Fedpol) gegen den geplanten Promi-Umzug. Es bezeichnete Abramowitschs Anwesenheit im Land «als Gefährdung der öffentlichen Sicherheit sowie als Reputationsrisiko für die Schweiz». Der Rohstoff-Magnat sei «wegen Verdachts auf Geldwäscherei und mutmasslicher Kontakte zu kriminellen Organisationen bekannt».

«Das Fedpol hat es versäumt, Beweise für dessen diffamierende Behauptungen zu liefern.» Daniel Glasl, Anwalt von Abramowitsch

Gegen die in seinen Augen falsche und ehrverletzende Einschätzung wehrte sich der Betroffene postwendend – auch mit einer persönlichen Intervention bei der Schweizer Polizeichefin Nicoletta della Valle. Abramowitschs damaliger Schweizer Anwalt Daniel Glasl kritisierte: «Trotz mehrerer Anfragen hat das Fedpol es versäumt, Beweise für dessen diffamierende Behauptungen zu liefern.»

Die Bundespolizei legte aber immerhin teilweise offen, worauf sie sich stützte: auf Ermittlungen zu Runicom, Abramowitschs konkursitem Westschweizer Unternehmen. Das damalige Genfer Geldwäschereiverfahren war allerdings 2001 ergebnislos eingestellt worden. Hier und in anderen Verfahren figurierte der Oligarch selber nie als Beschuldigter. Hingegen musste Abramowitsch 2018 vor einem Freiburger Zivilgericht Auskunft geben, weil der Internationale Währungsfonds sich beklagt hatte, dass Runicom hohe Summen aus seinen Krediten an Russland veruntreut habe.

Roman Abramowitsch (links) betritt im Windschatten seiner Anwälte das Gerichtsgebäude in Freiburg, Mai 2018. Das Verfahren endete mit einem millionenteuren Vergleich. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Die Sache endete mit einem für Abramowitsch millionenteuren Vergleich. Sein Niederlassungsgesuch für das Wallis hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits zurückgezogen. Er tat dies, als nach dem negativen Fedpol-Sicherheitscheck eine Ablehnung drohte.

Scheitern in allen Instanzen

Seinen Kampf um seinen Ruf setzte Abramowitsch fort, unterstützt von einer Vielzahl nationaler und internationaler PR-Berater und Anwälte. Zuerst wollte er verhindern, dass diese Redaktion über seine Umzugspläne nach Verbier und die Fedpol-Einschätzung berichten darf. Damit scheiterte er in allen Instanzen, bis zum Bundesgericht.



Doch seine Auseinandersetzung mit dem Fedpol dauerte an. Abramowitsch verlangte Auskunft über Informationen über ihn in der Janus-Deliktdatenbank des Bundes und bei der Meldestelle für Geldwäscherei. Zudem forderte er das Fedpol auf, Angaben über ihn zu löschen, zu schwärzen beziehungsweise zu berichtigen. Das Bundesamt wies das Gesuch ab.

Die Solaris, eine der grössten je gebauten Jachten. Um es vor den Sanktionen zu schützen, liess Roman Abramowitsch sein Luxusschiff in einem Hafen in Montenegro anlegen. Foto: Savo Prelevic (AFP)

Abramowitsch zog den Entscheid ans Bundesverwaltungsgericht weiter – und kassierte dort erneut eine Niederlage. Die St. Galler Richter betonen zwar auch, dass die erhobenen Daten Verdachtsinformationen seien. Aber Abramowitsch habe «in keiner Weise» belegen können, dass die Ermittlungsergebnisse grundfalsch wären. Zur Wahrung der Sicherheit der Schweiz müsse das Fedpol solche Daten sammeln und entsprechende Erkenntnisse daraus dem Staatssekretariat für Migration mitteilen können. Das Fedpol musste kein Wort löschen, schwärzen oder berichtigen. Das Bundesverwaltungsgericht veröffentlichte sein Urteil in anonymisierter Form. So blieb Abramowitschs Abfuhr unbeachtet.

Vor wenigen Monaten berichtete dann die «Jerusalem Post», Abramowitsch sei «in der Schweiz von allen Verdachtsmomenten befreit» worden. Im Bericht wurde ein Sprecher Abramowitschs zitiert mit den Worten, frühere Einschätzungen aus der Schweiz seien «unbegründet» gewesen. Diese Darstellung widerspricht allerdings allen bekannten Schweizer Gerichtsentscheiden. Das Fedpol wollte sich dazu nicht äussern, verweist aber darauf, dass das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts rechtskräftig geworden sei.

Keine Informationen aus Jerusalem

Auf die Anfrage dieser Zeitung antwortet der Chefredaktor Yaakov Katz, dass die «Jerusalem Post» Dokumente gesehen habe «mit der Entscheidung, Abramowitsch von allen Vorwürfen zu entlasten». Katz weigert sich jedoch, Details zu nennen oder die Dokumente zu zeigen: «Ich kann Ihnen nicht mehr Informationen geben.»

Abramowitschs frühere Anwälte und PR-Berater reagierten in den vergangenen Tagen nicht auf wiederholte Anfragen oder liessen ausrichten, sie seien nicht mehr zuständig.

Nach seiner Abweisung durch die Schweiz bekam Abramowitsch neben der russischen auch noch die israelische und die portugiesische Staatsbürgerschaft verliehen. Seine drei Pässe und der Bericht der «Jerusalem Post», ob PR-Stunt oder begründet, haben Abramowitsch in den vergangenen Tagen nicht schützen können. Zwar blieb er noch von Sanktionen verschont, als schon Hunderte andere kremlnahe taxierte Personen wegen des Ukraine-Kriegs auf entsprechenden Listen landeten. Nun haben ihn aber innerhalb weniger Tage Grossbritannien und die EU sanktioniert – und kurz darauf auch seine Fast-Wahlheimat Schweiz.



Thomas Knellwolf ist Bundeshaus-Korrespondent, mit Schwerpunkt Justiz und Nachrichtendienst. Bei Tamedia hat er den Recherchedesk mitaufgebaut und geleitet. Er ist Autor mehrerer Sachbücher. Kontakt über Threema 3KVB3FET oder E-Mail thomas.knellwolf@tamedia.ch Mehr Infos @KneWolf Bernhard Odehnal ist Mitarbeiter beim Tamedia-Recherchedesk. Er studierte Slawistik und war bis 2017 Korrespondent des Tages-Anzeigers für Österreich und Osteuropa. Er hat mehrere Bücher geschrieben und unter anderem den Zürcher Journalistenpreis gewonnen. Mehr Infos @BernhardOdehnal

