Polizei greift durch – Roma-Bettler verlassen die Stadt – schon 31 Personen weggeschickt Am 7. Juli kündigte das Justiz- und Sicherheitsdepartement eine striktere Gangart gegenüber bettelnden Personen aus der EU an. Nun zeigt sich: Die Massnahmen wirken. Oliver Sterchi

Gemäss Polizei halten sich aktuell noch rund 15 Bettler in Basel auf. Vor den Sommerferien waren es noch 60 bis 70. Foto: Dominik Plüss

Wer in den letzten Tagen in der Stadt unterwegs war, dem wird womöglich aufgefallen sein, dass markant weniger Roma-Bettelnde anzutreffen sind. Auffällig ist dies vor allem an den neuralgischen Punkten, etwa vor dem Bahnhof SBB. Die Männer und Frauen mit ihren Röcken, Rollkoffern und Taschen haben, so scheint es, die Stadt verlassen.