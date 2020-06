Coronavirus: Fragen und Antworten – Rollt gerade die zweite Welle auf uns zu? Diese Woche haben sich in der Schweiz wieder deutlich mehr Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Wir müssen nun schnell handeln, um weiter steigende Fallzahlen zu verhindern, sagen die Experten. Alexandra Bröhm

Badende am Genfer See diesen Monat. Foto: Keystone-sda.ch

Diese Woche sind in der Schweiz wieder deutlich mehr Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Fallzahlen sind im Vergleich zur Vorwoche um mehr als 70 Prozent angestiegen, am Donnerstag waren es 52, am Freitag 58, am Samstag 69 neue Fälle. Ist dies nun schon die zweite Welle, wie können wir den Anstieg der Fallzahlen abbremsen und würde eine allfällige zweite Welle anders ablaufen als die erste?