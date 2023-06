Autokino Pratteln – Rollergirls und Popcornboys gibt es nur hier Am Freitag startet das Cinema Drive-in in Pratteln in die nächste Runde. Neben älteren Filmen werden dieses Jahr auch neue Streifen wie «Elvis» präsentiert – passend zur Atmosphäre der 1950er-Jahre. Lea Buser

Romantische Nächte und nostalgische Stunden sind im Autokino in Pratteln programmiert. Foto: Lucia Hunziker

Auf dem Gelände der Firma Sieber Transporte in Pratteln wird man auch dieses Jahr ins Amerika der 1950er-Jahre katapultiert: Vor der grossen Leinwand des Autokinos Cinema Drive-in haben bis zu 80 Autos Platz, dazwischen sind Rollergirls und Popcornboys auf Rollschuhen unterwegs und bringen die bestellten Burger und Milkshakes direkt zu den Fahrzeugen.

Denn am Freitag startet das Autokino in Pratteln in seine 14. Ausgabe. Den Auftakt bildet um Mitternacht der Film «Hot Shots – Die Mutter aller Filme» aus dem Jahr 1991. Am Tag darauf folgt der bereits ausverkaufte Klassiker «Grease» in einer Sing-along-Version.

Der Verein Innovative Eye organisiert das Prattler Autokino und entscheidet, welche Filme gezeigt werden – diese seien in der Regel älter, sagt Vereinspräsident Giacun Caduff. Auf dem Programm stehen in diesem Jahr beispielsweise «Edward Scissorhands», «A Fish Called Wanda» («Die beste Komödie, die je gedreht wurde», findet Caduff) oder die «Zurück in die Zukunft»-Trilogie.

1 / 3 Die Rollergirls und Popcornboys tragen in diesem Jahr neue Outfits, welche die Künstlerin Irina Biadici gemeinsam mit Rolling Rock Aarau entworfen hat. Dank der eingebauten LEDs sollen Rollschuhe und Inlineskates im Dunkeln leuchten. Foto: zvg

Anders als sonst laufen zudem zwei neue Filme, so der Schweizer Splatterfilm «Mad Heidi» und die Filmbiografie «Elvis», welche mit ihrer Handlung in den 1950er-Jahren thematisch bestens passe, so Caduff.

Es sei allerdings meist nicht möglich, von allen Filmen die Lizenz zu erhalten. Ein halbes Jahr habe es gedauert, bis der Verein alle nötigen Genehmigungen erhalten habe. «Eigentlich überraschend in einer Zeit, in der das Kino in der Krise ist», sagt Caduff.

Gleichzeitig scheint das Problem gerade damit zusammenzuhängen: So bekomme man beispielsweise keine Disney-Filme, da der Konzern mehr davon profitiere, wenn die Leute seine eigene Streamingplattform abonnierten, als wenn Caduff im Autokino «König der Löwen» zeigen würde.

Um dennoch die Begeisterung fürs klassische Kino in der Region zu fördern, zeigt das Autokino neu nicht nur freitags und samstags, sondern auch am Sonntag Filme. Zudem zeigt sich der Verein mit der Location in Pratteln, wo das Autokino seit elf Jahren über die Bühne geht, sehr zufrieden.

Das Cinema Drive-in lädt alle Filmfans, Autoliebhaberinnen und Nostalgiker zu einem Kinoerlebnis der anderen Art ein. Foto: Nicole Pont

Das Wetter spiele für den Andrang der Zuschauenden meist keine grosse Rolle. «Es geht um das Erlebnis, das man bei uns bekommt», sagt Caduff. Autokinos gebe es in der Schweiz sowieso nicht viele, doch gerade die Bedienung am Auto mit Rollschuhen sei einzigartig. «Das gibt es sonst nirgends.»

Wenn es draussen dunkel wird, starten schliesslich die Filme: um circa 22 Uhr und an manchen Tagen zusätzlich um Mitternacht. Das erste Wochenende sei bereits ausverkauft, doch danach gebe es noch freie Plätze. «Es können noch Leute kommen! Ich denke, das wird eine gute Saison», sagt Caduff.

