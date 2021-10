Gewaltenteilung im Baselbiet – Landrat agitiert gegen Richter – und erhält selbst eine Lektion Der Pfeffinger FDP-Landrat Rolf Blatter bekommt auf seine Interpellation – es geht um einen Richterspruch – Antworten in aller Deutlichkeit und eine Lektion in Staatskunde. Thomas Gubler

Die Interpellation («Kompetenzüberschreitungen am Strafgericht») von Rolf Blatter (FDP, Bildmitte mit Zeitung) sorgte schon vor der nächsten Landratssitzung am 21. Oktober für ein erstes Vorgeplänkel. Archivbild: Florian Bärtschiger

Traktandiert ist die Interpellation von Rolf Blatter (FDP) «Kompetenzüberschreitungen am Strafgericht» zwar erst für die nächste Landratssitzung am 21. Oktober. Ein erstes Vorgeplänkel darüber aber hatte es schon in der Debatte am 30. September gegeben, als das Kantonsparlament darauf verzichtete, die Affäre um die Zentrale Arbeitsmarktkontrolle (ZAK) politisch aufzuarbeiten. Und bereits damals musste sich Rolf Blatter vom Grünen Bàlint Csontos vorhalten lassen, er versuche, Druck auf die Justiz auszuüben.

Grund dafür war Blatters etwas gar weitherzige Interpretation der staatlichen Gewaltenteilung, als er sich mit der genannten Interpellation vom 24. Juni 2021 in die Arbeitsweise des Strafgerichts beziehungsweise in die Personalangelegenheiten der Justiz einzumischen versuchte. Im Strafverfahren gegen Regierungsrat Thomas Weber und einem Kadermitarbeiter der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD) im Zusammenhang mit der Zentralen Arbeitsmarktkontrolle hatte sich Gerichtspräsident Andreas Schröder wenig schmeichelhaft über die ZAK und die Wirtschaftskammer geäussert. «Wir stehen unter dem Eindruck, dass Fragen entstanden sind, die von den zuständigen politischen Instanzen beantwortet werden müssen», sagte der Gerichtspräsident. Das Verfahren hatte mit Freisprüchen für die Angeklagten geendet.