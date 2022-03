Trafigura, Gunvor, Vitol & Co. – Rohstoff­händler rufen trotz Milliarden­gewinnen nach Staatshilfe Mit Wetten auf fallende Kurse haben sich Energiehändler in der EU und der Schweiz ins Abseits gespielt. Insider sprechen von einem «kaputten System». Nun solls der Staat richten. Jorgos Brouzos

Stress im System: Der Handelsraum des Rohstoffhändlers Gunvor in Genf. Foto: Pierre Abensur (Tribune de Genève)

Bei den Energiehändlern herrscht Panik. Der Grund dafür: Der Krieg in der Ukraine sorgt für extrem hohe Energiepreise und gleichzeitig starke Schwankungen an den Handelsplätzen. Die europäische Branchenvereinigung der Energiehändler bittet daher die Europäische Union mit einem vierseitigen Brief um Hilfe.