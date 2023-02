Für Wärmeverbund Birsstadt – Rohrbrücke verbindet neu Uptown Basel mit Reinach Über Nacht wurde eine neue Rohrleitungsbrücke über die Autobahn A18 montiert. Sie soll die künftige Heizzentrale auf dem Uptown-Basel-Areal mit Wärmeverbünden in Reinach verbinden.

Die neue Rohrleitungsbrücke stellt einen wichtigen Meilenstein für den Wärmeverbund Birsstadt dar. Bild: zvg

Zwischen Reinach BL und Arlesheim ist in der Nacht auf Donnerstag eine 53 Meter lange Rohrleitungsbrücke montiert worden. Die Brücke führt über die Autobahn A18 und ist für den Wärmeverbund Birsstadt bestimmt. Dazu wurde die Autobahnausfahrt Reinach-Nord kurzzeitig gesperrt. Die Werkleitungsbrücke verbindet die künftige Heizzentrale auf dem Uptown-Basel-Areal in Arlesheim mit den Wärmeverbünden in Reinach. Dies teilten der Energieversorger Primeo Energie und das Industrie-Kompetenzzentrum Uptown Basel am Donnerstag mit.

In der Stahlkonstruktion sind zwei Fernwärmeleitungen sowie ein Rohr für die Kommunikationskabel angebracht. Der künftige Wärmeverbund Birsstadt soll 25 bestehende Verbünde in Reinach, Arlesheim und Münchenstein sowie die Areale von Uptown Basel und Primeo Energie mit erneuerbarer Wärme versorgen. Die Autobahnsperrung wurde in den frühen Morgenstunden wieder aufgehoben, wie es in der Mitteilung heisst.

Die neue Heizzentrale wird laut Medienmitteilung auf dem Gelände von Uptown Basel stehen. Als Wärmequellen dienen die Abwärme des Areals sowie regional anfallendes Altholz.

SDA/ked

