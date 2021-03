Chemiefabrik ist Vergangenheit – Rohner-Areal wird dem Erdboden gleichgemacht Im kommenden Herbst wird Pratteln seinen Schandfleck beim Bahnhof los sein. Der Basler Arealentwickler Hiag gibt bei der Entwicklung des früheren Industrieareals Gas. Schon in sechs Jahren könnten die ersten Mieter einziehen. Kurt Tschan

Das Hiag-Areal in Pratteln-Mitte setzt auf Durchlässigkeit, viel Grün und kühlende Jura-Winde. Visualisierung: Hiag

Die Anwohner des Bahnhofs in Pratteln erhalten in absehbarer Zeit neue Nachbarn. Damit verbunden sein werden zwar Immissionen, bis das neue Quartier gebaut sein wird. Zum Schluss soll es für alle aber mehr Grün und eine grössere Durchlässigkeit geben.

Sieger eines Studienwettbewerbs für die Überbauung des knapp 32’000 Quadratmeter grossen Areals, an dem acht Büros teilgenommen hatten, wurden die Buchner Bründler Architekten sowie die Landschaftsarchitekten Berchtold Lenzin aus Basel. «Sie haben sehr überzeugende Antworten gefunden, wie mit Herausforderungen und Qualitäten des Areals optimiert umgegangen werden kann», sagte Jury-Mitglied Luca Selva bei der Präsentation des Hiag-Areals. Hiag ist der Basler Arealentwickler, der mit dem alten Rohner-Areal ein Fiasko erlebte.

«Hier sollen grosse Bäume wachsen können.» Luca Selva, Jury-Mitglied Hiag-Areal in Pratteln

Altlasten hüben wie drüben

Kein Quartier im Quartier: Hiag plant auf dem früheren Rohner-Areal eine organische Weiterentwicklung bestehender Gebäudestrukturen. Plan: Hiag

Ursprünglich wollten die Basler nämlich Rohner auf Jahre hinaus als einen ihrer wichtigsten Mieter gewinnen. Letztlich aber musste die Chemiefabrik nach diversen Umweltskandalen und -auflagen die Bilanz deponieren. Nicht nur eine tiefere Bewertung des Objekts kostete Geld – im konkreten Fall waren es 20 Millionen Franken, wie Hiag-CEO Marco Feusi auf Anfrage dieser Zeitung bestätigte. Durch den Konkurs fielen weitere 20 bis 30 Millionen Franken Kosten an. Nun aber soll über Pratteln-Mitte in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof wieder die Sonne scheinen. Hiag macht das verkehrstechnisch günstig gelegene Areal zu einer seiner Top 3-Arealentwicklungen, bestätigt Feusi. Die Investitionssumme veranschlagt er auf 250 Millionen Franken.

Selva verspricht ein lebendiges Pratteler Bahnhofsquartier. Richtung Güterstrasse soll ein Gewerbeschwerpunkt erstellt werden. Dahinter folgen in der historischen Gebäudeanordnung Baukörper mit unterschiedlichen Massstäblichkeiten. So werde die unterschiedliche Entwicklung der Gebäude aus den Jahren 1910, 1960 und 2010 abgebildet und mit dem Zeithorizont 2030 in die Zukunft transferiert.

Der Rückbau der alten Chemiefabrik soll im Herbst abgeschlossen sein. Foto: Hiag

Ganz bewusst werde sich das Hiag-Areal von anderen Quartieren wie Pratteln Engi unterscheiden, sagt Selva. Die grosszügige Grünfläche im Innern etwa sei nicht unterkellert. «Hier sollen grosse Bäume wachsen können und in heissen Sommertagen Schatten spenden.» Die Gebäude würden überdies so ausgerichtet, dass das Quartier durch die frischen Jurawinde in der Nacht gekühlt werde. Besonders stolz ist Selva aber darauf, dass sich das Hiag-Areal Richtung Basler Strasse auflöst. Das für Passanten nicht begehbare Chemieareal werde dadurch zugänglich. «Weil wir keine isolierte Entwicklung anstreben, entwickeln wir Mehrwerte für die angrenzenden Quartiere», zeigt er sich überzeugt.

Insgesamt sind 400 Wohnungen geplant, in denen bis zu 1000 neue Einwohnerinnen und Einwohner leben könnten. 35 Prozent der Fläche sollen für Gewerbe und Dienstleistungen zur Verfügung stehen. Feusi spricht von 500 Arbeitsplätzen, die so entstehen könnten.

Gute Perspektiven

«Es wird noch lange gehen, der eingeschlagene Weg ist aber der richtige», sagt Philipp Schoch, Gemeinderat der Standortgemeinde Pratteln. Die Gemeinde freue sich sehr darüber, dass sie sich von einer Situation verabschieden könne, welche für alle eine grosse Belastung gewesen sei. Jetzt habe man die Chance, dass an diesem Ort etwas Zukunftsträchtiges entstehe. Auch der Baselbieter Kantonsplaner Thomas Waltert hält die innere Siedlungsentwicklung wegen der Zentrumslage für richtig. Überdies sei Pratteln-Mitte sehr gut durch den öffentlichen Verkehr erschlossen.

Der Kanton verfolge die Strategie, an gut erschlossenen Lagen pro Jahr Wohnraum für circa 1500 zusätzliche Einwohner zu schaffen. Das Hiag-Areal entspreche diesen Anforderungen genauso wie weitere Transformationsareale. Namentlich erwähnte er «Bredella» und «Zentrale» im Ort. Mit der Verlängerung der Tramlinie zum Bahnhof, zum Grüssen-Areal und weiter zum Entwicklungsprojekt «Salina Raurica» werde die Erschliessung mit dem ÖV zusätzlich verbessert. Pratteln sei gut gerüstet und habe eine einmalige Ausgangslage und Chance für eine qualitätsvolle Entwicklung in den kommenden Jahren und Jahrzehnten.