Weltmeisterschaft in Gehorsam – Roggenburgerin tritt zur Hunde-WM an Wie jedes Jahr findet auch 2022 die sogenannte Obedience-Weltmeisterschaft statt: Bei der Hundesportart stehen die Disziplin und Flexibilität des Tieres auf dem Prüfstand. Eine Roggenburgerin wird die Schweiz dieses Jahr vertreten. Karoline Edrich

Innere Stärke und Flexibilität des Hundes sind an der Obedience-WM zentral. (Symbolbild) Bild: Sigi Tischler (Keystone)

Obedience – bei der Hundesportart, auch bezeichnet als «hohe Schule der Unterordnung», geht es um eine besonders harmonische, schnelle und exakte Ausführung von Übungen. Welche Hunde dies weltweit am besten können, wird jährlich an der sogenannten Obedience-Weltmeisterschaft geprüft. Dieses Jahr findet diese vom 22. bis zum 26. Juni in Dänemark statt. Die Schweiz wird unter anderem von einem Hund-Mensch-Duo aus der Region repräsentiert: Laut Gemeindeanzeiger wird 2022 die Roggenburgerin Annika Matanovic mit ihrem Hund antreten.

Im Gemeindeblatt berichtet die ambitionierte Hundetrainerin, worauf es bei der Obedience-WM ankommt. «Diese Sportart erfordert extrem viel innere Stärke und Flexibilität des Hundes, da jede Übung an sich variieren kann», schreibt sie. Dabei ginge es beispielsweise um das Apportieren von Stöckchen, Positionswechsel oder bestimmte Bewegungsabfolgen.

Insgesamt haben sich neun Schweizer Teams für die WM in Dänemark qualifiziert. Ob die Roggenburgerinnen und Roggenburger bald eine Weltmeisterin in ihren Reihen haben, wird sich zeigen.

