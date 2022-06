Bundesanwaltschaft darf nicht ermitteln – Roger Köppel behält vorläufig Immunität Die Ständeratskommission stützt den Entscheid der zuständigen Kommission des Nationalrats nicht. Der SVP-Nationalrat muss damit vorerst keine Ermittlungen befürchten. Auch im Fall Molina wurde ein Beschluss gefasst.

Gegen ihn kann nicht ermittelt werden: SVP-Nationalrat Roger Köppel. (Archivbild) Foto: Dominique Meienberg

Die Rechtskommission des Ständerats (RK-S) will die Immunität von Nationalrat Roger Köppel (SVP/ZH) nicht aufheben. Sie widerspricht damit ihrer Schwesterkommission aus dem Nationalrat. Die Ermittlungen wegen Amtsgeheimnisverletzung dürfen vorerst nicht anlaufen.

Die Ständeratskommission fasste ihren Beschluss deutlich – mit 9 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen, wie die Parlamentsdienste am Donnerstag mitteilten. Das Geschäft geht nun zur Differenzbereinigung zurück an die Immunitätskommission des Nationalrats (IK-N). Diese hatte Mitte Mai mit 5 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung entschieden, die Immunität von Köppel aufzuheben.

Bleibt die Nationalratskommission dabei, wird sich wiederum die Ständeratskommission damit befassen müssen. Die Aufhebung der Immunität ist dann vom Tisch, wenn beide Kommissionen übereinstimmend oder eine Kommission zwei Mal in Folge dagegen stimmen.

Nationalrat Köppel wird vorgeworfen, im März in seinem Podcast «Weltwoche Daily» vertrauliche Informationen, zu denen er als Mitglied der Aussenpolitischen Kommission des Nationalrates (APK-N) Zugang hatte, veröffentlicht zu haben.

In Abwägung der Interessen an der Strafverfolgung und den institutionellen Interessen des Parlaments kommt die Ständeratskommission nach eigenen Angaben zum Schluss, «dass der vorliegende Fall in erster Linie die Einhaltung der parlamentsinternen Regeln und Gepflogenheiten betrifft». Es ergebe keinen Sinn, wenn sich die Bundesanwaltschaft mit dem mutmasslichen Verstoss des Kommissionsgeheimnisses beschäftigen müsse.

Die Ständeratskommission schlägt der IK-N deshalb vor, dem Büro des Nationalrates zu beantragen, dass dieses die Verhängung von Disziplinarmassnahmen gegen Nationalrat Köppel prüfen soll.

Molina nicht durch Immunität geschützt

Auch die Frage um die Immunität des Zürcher SP-Nationalrat Fabian Molina ist nun geklärt. Nach der zuständigen Kommission des Nationalrats hat nun auch die entsprechende Ständeratskommission entschieden, dass er nicht durch die Immunität geschützt ist.

Gegen den Züricher SP-Nationalrat Fabian Molina darf nach der Teilnahme an einer unbewilligten Demonstration ermittelt werden. (Archivbild) Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Das heisst, dass die Zürcher Staatsanwaltschaft nun gegen Molina ermitteln darf – wegen der Teilnahme an einer unbewilligten Kundgebung in Zürich. Der 31-jährige Nationalrat und frühere Juso-Präsident hatte im Februar in Zürich an einer unbewilligten Gegenkundgebung zu einer Demonstration von Kritikern der Corona-Massnahmen und gegen Rechtsextreme teilgenommen.

Die Immunitätskommission des Nationalrats (IK-N) gab Mitte Mai bekannt, nicht auf das Gesuch um Aufhebung der Immunität einzugehen. In den Augen der Mehrheit steht Molinas Teilnahme an der Kundgebung nicht mit dessen Funktion als Nationalrat in Verbindung. Deshalb geniesse er auch keinen parlamentarischen Schutz vor Strafverfolgung.



















SDA/red

