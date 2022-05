Ermittlungen gegen Nationalräte – Roger Köppel droht heute eine unangenehme Premiere Staatsanwaltschaften wollten oft gegen prominente Politiker ermitteln. Die Immunitätskommission stoppte sie. Bei Roger Köppel könnte sie nun erstmals den Schutz aufheben. Thomas Knellwolf

Filmt sich auch selber, sogar im Bundeshaus: Roger Köppel könnte nun eines seiner Selfie-Videos zum Verhängnis werden. Foto: Keystone

Heute ist es wieder so weit. Es kommt im Bundeshaus zum Showdown hinter verschlossener Tür. Zu einem politisch-juristischen Showdown.

Und dieses Mal ist es gar ein doppelter Showdown. Die Immunitätskommission des Nationalrats entscheidet, ob zwei sehr unterschiedliche Ratsmitglieder in zwei sehr unterschiedlichen Fällen Schutz vor Strafverfolgung geniessen. Die Kommission hat für heute Nachmittag die beiden Zürcher Nationalräte Roger Köppel und Fabian Molina vorgeladen.

Gegen SVP-Vertreter Köppel möchte die Bundesanwaltschaft wegen einer mutmasslichen Geheimnisverletzung vorgehen (weil er eine Beschlagnahmungsaktion des russischen Geheimdienstes gegen eine Schweizer Firma publik machte). Den Sozialdemokraten Molina will die Zürcher Staatsanwaltschaft verfolgen wegen seiner Teilnahme an einer nicht bewilligten Kundgebung (in der er eine Aktion gegen Faschismus sah).

Typisch ist, dass prominente und polarisierende Politikerinnen und Politiker betroffen sind – früher Jean Ziegler, Elisabeth Kopp oder Christoph Blocher.

Zwei Anhörungen an einem Tag: Das ist schon fast ein Boom von Immunitätsfällen. Im Normalfall muss die Immunitätskommission durchschnittlich nur einen Fall pro Jahr beurteilen.

Von Kopp bis Molina

Typisch ist, dass prominente und polarisierende Politikerinnen und Politiker betroffen sind – früher etwa Jean Ziegler, Elisabeth Kopp oder Christoph Blocher, in jüngster Vergangenheit die Grüne Sibel Arslan und jetzt eben Köppel und Molina.

Die Ausgangslage war und ist bei all diesen Fällen dieselbe: Eine Staatsanwaltschaft will gegen einen gewählten nationalen Politiker oder – seltener – gegen eine Politikerin ermitteln. Doch das darf sie nicht einfach so – sofern es um mutmassliche Delikte geht, die etwas mit der politischen Tätigkeit der Verdächtigen zu tun haben. Klassische Politikerdelikte sind Ehrverletzung oder Rassendiskriminierung, aber auch Bruch des Amtsgeheimnisses oder Amtsmissbrauch.

Bevor die Bundesanwaltschaft oder eine kantonale Strafverfolgungsbehörde in einem solchen Fall ermitteln darf, muss sie im Bundeshaus um Erlaubnis nachfragen. Denn die Mitglieder der obersten Bundesbehörden sind durch eine Immunität geschützt. Deren Zweck ist es, dass die Strafjustiz das politische System nicht lahmlegen kann. Deshalb entscheiden ausgewählte Mitglieder von National- und Ständerat in jedem Einzelfall, ob die beschuldigte Person vom besonderen Schutz vor Strafverfolgung profitieren kann.

Meist blitzt die Strafverfolgung im Bundeshaus ab. Nur in seltenen Fällen wird die Immunität aufgehoben. Und noch seltener kommt die betroffene Politikerin oder der Politiker am Ende tatsächlich vor Gericht. Zu den bekanntesten gehört die erste Bundesrätin Elisabeth Kopp. Sie musste 1989 nach einem politischen Skandal zurücktreten, und ihre Immunität wurde aufgehoben. Später wurde Kopp aber vom Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung freigesprochen.

Gegen Elisabeth Kopp, hier in einer Aufnahme von 2001, durfte ein Sonderstaatsanwalt ermitteln. Die erste Bundesrätin wurde schliesslich vom Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung freigesprochen. Foto: Keystone

Das Verfahren zur Aufhebung der Immunität änderte mehrfach. Darum sind ältere Fälle wie jene von Elisabeth Kopp oder Jean Ziegler nur bedingt mit heutigen vergleichbar.

Die Immunitätskommission des Nationalrats, bei der heute Köppel und Molina antraben müssen, existiert erst seit 2012. Wenn sie die Immunität aufhebt, muss anschliessend auch noch die Rechtskommission des Ständerats zustimmen. Doch in zehn Jahren Tätigkeit haben die beiden Kommissionen die Immunität eines aktiven Parlamentsmitglieds kein einziges Mal aufgehoben.

Das Parlament selber zeigte Köppel an

Roger Köppel droht nun eine unangenehme Premiere, denn sein Fall ist besonders gelagert. Gegen ihn hat das Parlament selber – konkret die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats – Strafanzeige erstattet. Der Beschluss dazu kam mit grosser Mehrheit zustande.

Köppel hatte Ende März in seinem regelmässigen Video-Monolog «Weltwoche daily» eine Beschlagnahmungsaktion des russischen Geheimdiensts FSB bei der Schweizer Luxusuhrenfirma Audemars Piguet in Moskau enthüllt. Darin sah Köppel eine «Retourkutsche» Russlands in einem «Wirtschaftskrieg», an dem sich die Schweiz «neutralitätsbrechend» beteilige.

Das Problem ist nun: Die Informationen, die Köppel verbreitete, waren gemäss Bundesanwaltschaft «deckungsgleich» mit Angaben in einem vertraulichen Faktenblatt, das die Aussenpolitische Kommission kurz zuvor zugestellt bekommen hatte. Deshalb hegen die Strafverfolger des Bundes einen «hinreichenden Tatverdacht», dass Kommissionsmitglied Köppel das Kommissionsgeheimnis verletzt habe.

Soll wegen Teilnahme an einer illegalen Demo vor den Kadi: SP-Nationalrat Fabian Molina. Foto: Keystone

Bei Fabian Molina ist die Sache anders gelagert. Der ehemalige Juso-Präsident war im Februar in Zürich präsent an einer unbewilligten Gegendemonstration zu einer Kundgebung von Corona-Massnahmen-Gegnern, darunter Rechtsextremen. Er posierte auch vor der Kamera. Massnahmengegner zeigten ihn an.

Gewisse Ähnlichkeiten hat der Fall Molina mit dem Fall Arslan. Die grüne Nationalrätin war vergangenes Jahr wegen einer ebenfalls nicht genehmigten Frauenstreik-Demonstration ins Visier der Basler Staatsanwaltschaft geraten. Ihre Immunität wurde nicht aufgehoben. Die Rechtskommission des Ständerats lehnte dies ab, weil die «Handlungen, welche Nationalrätin Arslan vorgeworfen werden – sofern sie überhaupt strafrechtlich relevant sind – nicht die Tragweite und den Schweregrad aufweisen», die dies rechtfertigen würden.



Fein raus: Die Immunität der Grünen Sibel Arslan wurde vergangenes Jahr nicht aufgehoben. Foto: Pino Covino

Ähnlich verhielt es sich in der Mehrzahl der jüngeren Immunitätsfälle: Die meisten betrafen SVP-Nationalräte. Die meisten profitierten aber vom Schutz durch ihr Amt, so 2013 auch der damalige Parteipräsident Toni Brunner. Er konnte wegen des Plakats «Kosovaren schlitzen Schweizer auf!» nicht strafrechtlich verfolgt werden.

In der Kasachstan-Affäre – es ging um Lobbying für den autoritären Staat – kamen 2015 zwei Freisinnige aus dem Nationalrat wegen der Immunität um ein Strafverfahren herum. Hingegen wurde Jahre später der Schutz bei einem ihrer Ex-Kollegen aufgehoben: Der SVP-Vertreter Christian Miesch war bereits nicht mehr im Amt, als publik wurde, dass er 2015 noch als Nationalrat vom damaligen Kasachstan-Lobbyisten Thomas Borer 4635 Franken gefordert hatte. Die Bundesanwaltschaft stellte schliesslich 2019 das Strafverfahren ein.

Höhere Beweggründe geltend gemacht

Die Betroffenen waren damit rehabilitiert. Mieschs Fall ging so als Fussnote in die Schweizer Rechtsgeschichte ein: Es war das erste Mal, dass die Immunitätskommission für die Aufhebung des Schutzes eines – hier ehemaligen – Mandatsträgers votierte.

Probleme mit der Strafjustiz: Bei Christoph Blocher (ganz rechts) verneinten die zuständigen Kommissionen den Schutz durch die Immunität. Bei Roger Köppel (Mitte) entscheidet die Immunitätskommission am Mittwoch. Foto: Keystone

Die Immunitätskommission und die Rechtskommission des Ständerats haben aber noch weitere Strafverfahren ermöglicht. In zwei Fällen hoben sie die Immunität eines Parlamentariers zwar nicht aktiv auf. Sie kamen aber zum Schluss, es gebe zwischen dem vermuteten Delikt und dem Nationalratsamt keinen direkten Zusammenhang. Deswegen musste Christoph Blocher wegen seiner Rolle beim Sturz des Nationalbank-Präsidenten Philipp Hildebrand intensive Ermittlungen der Zürcher Staatsanwaltschaft über sich ergehen lassen. Und sein SVP-Ratskollege Pirmin Schwander stand länger im Visier der Berner Strafverfolgung im Zusammenhang mit seiner Unterstützung einer Mutter, die sich mit ihrem Kind der Schutzbehörde Kesb entzogen hatte.

Beide, Blocher und Schwander, machten höhere Beweggründe für ihr Verhalten geltend. Bei beiden wurde das Strafverfahren schliesslich eingestellt. Beide waren damit juristisch fein raus.

Für Köppel und Molina könnte dies ein gutes Omen sein. Verurteilt worden sind in der jüngeren Geschichte nur (ehemalige) Nationalräte, die sich eindeutig im privaten Bereich etwas zuschulden kommen liessen – wie einer ihrer Ex-Ratskollegen aus dem Wallis wegen sexueller Belästigung. Doch dieser musste, weil das Delikt nicht das Geringste mit seiner Politik zu tun hatte, nie vor der Immunitätskommission Red und Antwort stehen.

Wer dort zum Showdown antraben musste, kam letztlich immer ungeschoren davon – bis jetzt.

