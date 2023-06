Federer redet über Swiss Indoors – Roger Federer will keine Verabschiedung in Basel In einem Gespräch in Halle hat sich der zurückgetretene Tennis-Weltstar dahingehend geäussert, dass er keinen Abschiedsauftritt an seinem Heimturnier, den Swiss Indoors, in Betracht ziehe. Oliver Gut

Der 10. Titel in Basel, der 103. und letzte Turniersieg überhaupt: Roger Federer feiert 2019 mit dem Siegerpokal und Turnierdirektor Roger Brennwald (rechts dahinter). Foto: Marc Schumacher (Freshfocus).

Am offiziellen Medientermin anlässlich des 30-Jahr-Jubiläums des Tennisturniers in Halle mochte Roger Federer die Frage nach den Swiss Indoors nicht beantworten. Danach allerdings, unter vier Augen, äusserte er sich zu seinem Heimturnier und einer möglichen Verabschiedung in der St.-Jakobs-Halle. Und er tat dies gegenüber dem anwesenden Journalisten der «BZ Basel» so vorsichtig wie deutlich. So eben, dass daraus klar hervorgeht, dass Federer – zumindest bis auf weiteres – keine Zeremonie an jenem Turnier wünscht, an dem er schon Balljunge war und bei dem er schliesslich zehnmal den Pokal in die Höhe stemmte, zuletzt 2019, was gleichzeitig der letzte seiner 103 Turniersiege gewesen sein sollte.

«Ich glaube, ich würde das emotional gar nicht schaffen», wird Federer im entsprechenden Text auf die Frage nach einem Auftritt im Rahmen einer Swiss-Indoors-Abschiedszeremonie zitiert. Und ausserdem hält er fest: «Ich komme immer sehr gerne nach Basel, um Zeit mit der Familie und Freunden zu verbringen. Irgendwann komme ich auch wieder ins Stadion, um Tennis zu schauen. Aber nicht mehr, um dort aufzutreten. Ich fühle mich immer noch sehr willkommen in der Halle, in der ich so viel erlebt habe.»

Aus der Story geht hervor, dass sich Federer in Basel nicht mehr als Attraktion auf dem Centre Court ins Scheinwerferlicht und damit in den Mittelpunkt gestellt sehen will. Und auch, dass er es bevorzugt, dass die letzte Erinnerung, das letzte Bild von ihm am Heimturnier jenes des Spielers mit Siegerpokal anstatt des Tennis-Rentners in Hemd und Anzug sein soll.

Dass die Geschichte zwischen ihm und dem Turnier nicht nur «das Märchen» war, als das er es selbst bezeichnet, sondern auch die eine oder andere Belastungsprobe beinhaltete, ist bekannt. Gerade in der Beziehung mit Turniergründer und -direktor Roger Brennwald gab es ab und an Irritationen. Zum Beispiel, als man sich 2012 zunächst nicht auf einen neuen Mehrjahresvertrag einigen konnte, sodass Federer schliesslich 2014 ohne Gage antrat, bevor man sich wieder fand. Aber eben auch im Vorjahr, als die Swiss Indoors eine Verabschiedung kurz nach Federers offiziellem Karriere-Ende in Aussicht stellten, der Weltstar aber – wie er damals sagte – aus emotionalen Gründen nicht bereit dazu war.

Zur Vergangenheit meint Federer jetzt nur: «Es bedeutet mir sehr viel, dass Roger Brennwald mich verabschieden wollte.» Es sei eine schöne Geste, die er sehr schätze. Zudem gibt er zu verstehen, dass seine Nicht-Bereitschaft nichts mit den alten Geschichten zu tun habe.

Es wird also auch 2023 keine Federer-Verabschiedung an den Swiss Indoors geben. Und in den Folgejahren ist damit auch nicht mehr zu rechnen. Denn anders sind Roger Federers Worte nicht zu verstehen.

Oliver Gut schreibt seit März 2001 für das Sport-Ressort der Basler Zeitung, das er seit 2019 leitet. Vorher für diverse Sportarten zuständig, konzentriert sich der Fricktaler seit 2011 auf den Fussball – und damit hauptsächlich auf den FC Basel. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.