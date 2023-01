Werbespot-Dreh am Zürcher HB – Roger Federer und Trevor Noah werden gedoubelt – Oscar-Preisträger führt Regie Seit Mittwoch herrscht auf dem Gleis 10 wegen eines Drehs im Hauptbahnhof Aufregung. Am zweiten Drehtag standen Doppelgänger der beiden Stars im Einsatz. Claudia Schmid

Die Doubles von Trevor Noah und Roger Federer warten am Donnerstag auf ihren Einsatz. Foto: Dominique Meienberg

Flutlicht, Kameras, Sicherheitsleute, gaffende Passantinnen und Passanten: Während zweier Tage herrschte auf dem Gleis 10 des Zürcher Hauptbahnhof Ausnahmezustand. Ein riesiges Produktionsteam war am Mittwoch und am Donnerstag vor Ort und drehte einen Werbespot. Mittendrin: Tennislegende Roger Federer und Komiker und Talkshow-Moderator Trevor Noah.



Die beiden sind Protagonisten in einem Werbefilm, bei dem der Golden-Pass-Express eine tragende Rolle spielt. Der dunkelblaue Prachtzug verbindet neu Montreux und Interlaken und stand während der Dreharbeiten auf dem Gleis.