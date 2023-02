Winner-Typ: Roger Federer. Foto: Peter Klaunzer (Keystone).

Gewiss: Im Gegensatz zum letzten FCB-Cheftrainer hat dieser Übungsleiter den Ball in seiner Aktivkarriere viel häufiger über statt ins Netz geballert. Aber da man ja bei Alex Frei gesehen hat, dass sich die Kaltblütigkeit von einst als Trainer nicht automatisch auf die eigenen Schützlinge überträgt, kann man es ja jetzt mit der Antithese versuchen – erst Recht, wenn es nur das für Trainer-Neulinge übliche Gehalt kostet.

Hinzu kommt: Vielleicht klappt es nicht so oft auf Berner Plastik. Aber die meisten anderen Stadien in der Schweiz und Europa müssten fest in Basler Hand sein. Das jedenfalls sagt Federers Bilanz von 192:29 Siegen auf Rasen, was einer Erfolgsquote von sagenhaften 86,9 Prozent entspricht.

Wer trotzdem an den fussballerischen Fachkenntnissen des Tennis-Rentners zweifelt, dem sei gesagt: Spielt gar keine Rolle! Denn mit Federer verpflichtet man auf anderen Ebenen den Jackpot. Über Nacht wird der FC Basel in Sachen Fangemeinde zum Global Player. Das eröffnet nicht nur ungeahnte Sponsoring- und Merchandising-Perspektiven, sondern verschafft der Super League auch attraktive internationale TV-Deals. Finanzielle Sorgen: Ade!

Gleichzeitig wird der St.-Jakob-Park zum Ort der Stars und Sternchen. Anna Wintour, die Seite an Seite mit Tiger Woods aus der Loge klatscht – an dieses Bild wird man sich auch im Schweizer Fussball gewöhnen.

Falls es dann mit den Resultaten doch nicht so ganz aufgeht, erfolgt die friedliche Wegbeförderung zum Mitbesitzer und Verwaltungsrat – ganz so also, wie es sich viele Fans schon lange wünschen.



