Gab es Rücktrittsgedanken?

«Es ist normal, dass man in einem Jahr einige Diskussionen hat mit dem Team und der Familie mit der Frage: Wohin jetzt? Nach der ersten Operation war das Ziel, für Wimbledon bereit zu sein. Ich hatte keine Komplikationen erwartet, aber die kamen. Das Knie schwoll an, beim Spazieren, beim Velofahren. Ich verstand nicht, was los war. Denn zuerst waren die Fortschritte gross. Ich war down nach der zweiten OP, ich stellte alles in Frage. Wimbledon war abgesagt, und die Pandemie war stark. Aber ich wusste, egal, ob ich zurückkomme oder nicht – und dieses Ziel hatte ich –. ich wollte einfach gesund werden. Skifahren mit Kindern und Freunden, Fussball spielen, auch nach der Karriere. Aber ich wollte nicht mit dem Australian Open und dem Match in Afrika aufhören. Wenn mich das Knie monatelang beschäftigen würde, wäre klar, dass die Rücktrittsdiskussionen aufkommen würden. Aber nicht jetzt, frühestens im Herbst. Jetzt bin ich einfach froh, dass ich so weit gekommen bin mit meinm Team. Die Rehab war für mich normal, auch wenn sie schwierig war. Denn ich will gesund sein. Es war eine Herausforderung, und ich mag diese.»