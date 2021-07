Hiobsbotschaft für Fans – Roger Federer sagt für Olympische Spiele in Tokio ab Der Schweizer Tennis-Profi wird nach seinem Aus in Wimbledon nicht nach Japan reisen. Grund dafür sind seine Kniebeschwerden.

Abschied für immer? Nach dem Aus in Wimbledon wird Roger Federer nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Getty Images

Er werde nach Wimbledon entscheiden, so sagte es Roger Federer stets. Das tat er jetzt. Wie der 39-Jährige am Dienstagabend über seine sozialen Kanäle bekannt gibt, reist er nicht mit nach Tokio. Er habe in seinem Knie einen Rückschlag erlitten, schreibt Federer, darum müsse er absagen, was ihn sehr enttäusche.

Weiter schreibt Federer: «Es war immer ein Highlight und eine Ehre, die Schweiz zu repräsentieren.» Nun hat er, «in der Hoffnung noch diesen Sommer auf die Tour zurückzukehren», aber bereits mit der Reha begonnen. «Ich wünsche dem ganzen Schweizer Team viel Glück und werde es aus der Ferne anfeuern. Wie immer, Hopp Schwiiz», so Federer zum Schluss seiner Nachricht.

Die Spiele in Tokio wären für Federer die fünften gewesen, nachdem er bereits 2000 in Sydney, 2004 in Athen, 2008 in Peking und 2012 in London teilgenommen hatte. In dieser Zeit holte er eine Silbermedaille im Einzel – er verlor 2012 im Final gegen Andy Murray – und 2008 die Goldene im Doppel mit Stan Wawrinka. Im August wird Federer 40, Tokio wäre wohl seine letzte Teilnahme geworden. Die Spiele 2016 verpasste er verletzt.

Die lange Reise zurück nach Wimbledon

Im Februar 2020 gab Federer bekannt, dass er sich erneut am Knie operieren lassen müsse. Kurz davor stand er am Australien Open noch im Halbfinal und verlor dort gegen Novak Djokovic. Federer sagte danach für mehrere Turniere ab und plante, auf die Rasensaison zurückzukommen. Im Sommer aber folgte eine weitere Operation, die das Comeback verunmöglichte. Währenddessen schloss Rafael Nadal in Sachen Grand-Slam-Triumphen zu Federer auf, beide stehen – wie nun auch Djokovic – bei 20 Siegen.

Federer gab über ein Jahr nach seiner ersten Operation sein Comeback und startete im März 2021 in Doha. Die erste Runde überstand er noch, dann aber scheiterte er am Georgier Nikolos Bassilaschwili. Am French Open im Juni schliesslich kam es zur Rückkehr auf der Bühne eines Grand-Slam-Turniers. Auch bei dieser wurde Federer von seinem Knie gestoppt, vorsichtshalber verzichtete er darauf, im Viertelfinal gegen den Italiener Matteo Berrettini anzutreten, was für viel Aufsehen sorgte. Am vergangenen Mittwoch nun scheiterte er bei seinem Lieblingsturnier in Wimbledon im Viertelfinal am Polen Hubert Hurkacz in drei Sätzen.

Die Entscheidung in Wimbledon: Federer scheitert am Polen Hurkacz. Video: SRF

Unmittelbar nach Federers Post in den sozialen Medien veröffentlichte auch Swiss Olympics ein Statement zum Rückzug des Aushängeschilds. «Wir haben uns sehr auf seinen Auftritt gefreut, und seine Präsenz hätte dem ganzen Schweizer Team viel Freude und Ehre bereitet», wird Ralph Stöckli, der Chef de Mission, in der Medienmitteilung zitiert. Man habe aber Verständnis für den Entscheid. Die Schweiz wird im Tennis weiterhin durch Belinda Bencic und Viktorija Golubic vertreten.

