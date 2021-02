Australian Open ohne Maestro – Roger Federer fehlt – wen Sie stattdessen unterstützen können Die neue Saison wird ab Montag mit den Australian Open so richtig lanciert, als Basler Tennisfan ist man aber aufgeschmissen: Roger Federer ist nicht in Melbourne. Die BaZ hat fünf Vorschläge, wem Sie nun die Daumen drücken können. Fabian Löw

Coco Gauff

Die erst 16-jährige Coco Gauff konnte bereits einige grosse Namen ins Schwitzen bringen. Foto: Jack Thomas (Getty Images)

In den vergangenen 20 Jahren war Tennisschauen für Basler ja einfach: Man war für Federer. Und wenn dieser gerade nicht auf dem Platz stand, war man für jene Spieler, die dem Baselbieter am wenigsten gefährlich werden konnten. Und jetzt? Jetzt braucht man eine neue Strategie. Vorschlag: Man richtet seinen Fokus auf das grösste Talent im Tenniszirkus. Und dies findet sich derzeit wohl auf Rang 48 der WTA-Rangliste. Cori, genannt «Coco» Gauff, ist noch immer erst 16-jährig, mischt aber bereits seit eineinhalb Jahren das Feld der Grossen auf. Auch vor einem Jahr in Australien sorgte sie für Wirbel, als sie in der 3. Runde Titelverteidigerin Naomi Osaka in zwei Sätzen nach Hause schickte und erst im Achtelfinal von Sofia Kenin gestoppt wurde. Als 15-Jährige. Da werden nicht nur in der Schweiz Erinnerungen an Martina Hingis wach.