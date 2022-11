Wahl des neuen SVP-Bundesrats – Rösti beugt sich dem Parteidiktat Nach anfänglichem Zögern erklärt der SVP-Kronfavorit jetzt, dass er eine Wahl in den Bundesrat nur annimmt, wenn er offiziell nominiert wird. Die Reaktion der anderen Parteien ist bemerkenswert. Fabian Renz

Albert Rösti, Berner SVP-Nationalrat und Topfavorit für die Bundesratswahl vom 7. Dezember. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die SVP schliesst jedes Mitglied aus, das sich gegen ihren Willen in den Bundesrat wählen lässt. So ist es in Artikel 9 der SVP-Statuten seit 14 Jahren verankert. Die sogenannte Ausschlussklausel ist ein Disziplinierungsinstrument, das die SVP nach der Abwahl ihres Bundesrats Christoph Blocher eingeführt hat. Sie richtet sich gegen «Verräterinnen» wie die an Blochers Stelle gewählte Eveline Widmer-Schlumpf.