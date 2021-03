Abo Intime Einblicke So nah an die Stars dürfen nur wenige Fotografen

Simon Annand öffnet die Tür in eine intime Welt: Er fotografiert Schauspieler backstage, in den letzten Minuten vor ihrem Auftritt. Er sucht den Moment, in dem sich ein Mensch in einen Helden verwandelt. Oder in einen Verräter.