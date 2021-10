Stars vor der Linse – Rock ’n’ Roll im Rückblick Joseph Carlucci fotografiert seit Mitte der 1970er-Jahre grosse Rockstars. Jetzt hat der in der Schweiz wohnhafte Italiener sein weites Oeuvre in einem Band im LP-Format zusammengefasst. Nick Joyce

ZZ Top. Links im Bild der kürzlich verstorbene Dusty Hill, rechts Billy Gibbons. Foto: Joseph Carlucci

Joseph Carlucci hat in seinem Leben viel Glück gehabt. Seit 1974 ist der italienische Fotograf immer wieder an Rockstars herangekommen, noch bevor diese so erfolgreich wurden, dass sie ihm das Recht an seinen Bildern mit juristischen Mitteln absprechen konnten.

Carlucci war 1977 in Genf dabei, als AC/DC im Vorprogramm von Black Sabbath ein frühes Schweizer Konzert gaben. An Metallica gelangte er 1984, weil diese gerade in Zürich die Anheizer für die damaligen Black-Metal-Heroen Venom waren.

Joseph Carlucci, der Mann, der all die Stars vor seiner Kamera hatte. Foto: Giulio Locatelli

Seit Mitte der 1970er-Jahre hat Carlucci um die 5000 Konzerte besucht und dabei historische Momente mit seiner Kamera dokumentiert. 1994 war er in Neuenburg vor Ort, als Nirvana ihren allerletzten Auftritt auf Schweizer Boden bestritten. Wenige Wochen später nahm Kurt Cobain sich das Leben.