Mitarbeiterfest der Superlative – Roche macht Basel zur Festhütte Knapp 14 Millionen Franken lässt sich der Pharmakonzern das Abschlussfest zum 125-jährigen Bestehen kosten. Mit dabei sind unter anderen Stefanie Heinzmann, Stress und Baschi.

Kurt Tschan

Die Aufbauarbeiten zur grossen Roche-Party vom Freitag und Samstag laufen wie hier vor dem Tinguely-Museum auf Hochtouren. Foto: Kurt Tschan

Am 1. Oktober 1896 wurde der Pharmakonzern Roche gegründet. Am 20. Mai, also mit knapp siebenmonatiger Verspätung, finden die letzten Festivitäten zum 125. Geburtstag statt. Aus gutem Grund. An den beiden Jubeltagen vom Freitag und Samstag (20. und 21. Mai) werden 39’000 Personen erwartet, wie der für Kaiseraugst und Basel zuständige Standortleiter Jürg Erismann bestätigt. Zu den gut 12’000 Mitarbeitenden am Freitag kommen weitere 27’000 Gäste einen Tag später.