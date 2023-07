Maja Hoffmann folgt auf Marco Solari – Roche-Erbin wird neue Präsidentin des Filmfestivals Locarno Die 67-jährige Gründerin der Luma Stiftung, Maja Hoffmann, ist die erste Frau, die das Filmfestival präsidieren wird. Denise Jeitziner

Sie wird als erste Frau das Locarno Film Festival präsidieren: die Kunstsammlerin und Kunstmäzenin Maja Hoffmann. Foto: Annie Leibovitz (Keystone)

Verschiedene Kandidatinnen und Kandidaten standen als Nachfolge für Marco Solari im Gespräch. Die Wahl von Maja Hoffmann neue Präsidentin des Locarno Film Festival zu werden, soll jedoch einstimmig gewesen sein, wie am Montag offiziell mitgeteilt wurde. Die 67-Jährige wird damit als erste Frau das renommierte Filmfestival übernehmen.

«Ich freue mich sehr, dass Maja Hoffmann meine Nachfolge übernimmt. Mit ihrer aussergewöhnlichen Erfahrung in den Bereichen Kunst, Film und Multimedia wird sie unserem Festival zahlreiche neue Impulse geben können», wird Marco Solari in einer Mitteilung zitiert. Dieser habe das Locarno Film Festival über 20 Jahre lang präsidiert und dieses zu einem der zehn wichtigsten Filmfestivals der Welt gemacht. Solari werde Hoffmann während einer Übergangszeit begleiten, die mit der 76. Ausgabe des Festivals vom 2. bis 12. August beginnt.

Breite Erfahrung im Kunstbereich

Maja Hoffmann ist hauptsächlich als Kunstsammlerin und Kunstmäzenin bekannt. Mit der Luma Stiftung gründete sie 2004 eines der wichtigsten privaten Kulturprojekte Europas, das künstlerisches Schaffen im Bereich bildender und darstellender Kunst, Fotografie, Publizistik, Dokumentarfilm und Multimedia unterstützt. Sie ist unter anderem Präsidentin des Swiss Institutes in New York und der Stiftung Vincent van Gogh Arles in Frankreich, Vizepräsidentin der Sammlung der Emanuel Hoffmann-Stiftung in Basel (Schweiz) sowie Verwaltungsrätin der Serpentine Gallery in London und der Kunsthalle Zürich (Schweiz). Hoffmann ist auch als Produzentin für Dokumentarfilme über Lou Reed, Marina Abramović und Peggy Guggenheim bekannt.

«Ich freue mich nun, meine Erfahrung und mein Wissen für die Zukunft dieses prestigeträchtigen Festivals einzusetzen und zur Entwicklung der Kultur in der Schweiz beizutragen.» Maja Hoffmann, Kunstsammlerin und Kunstmäzenin

«Nachdem ich viele Jahre mit der Ausarbeitung und Produktion zahlreicher Projekte in der Schweiz und im Ausland verbracht habe, freue ich mich nun, meine Erfahrung und mein Wissen für die Zukunft dieses prestigeträchtigen Festivals einzusetzen und zur Entwicklung der Kultur in der Schweiz beizutragen», sagte Maja Hoffmann am Montag. Locarno habe stets eine starke Identität gehabt. Die sei eine grundlegende Voraussetzung für die Stärkung der Positionierung des Festivals auf internationaler Ebene.

Maja Hoffmann ist die Tochter des Pharmaunternehmers und Mäzen Luc Hoffmann, ihr Urgrossvater Fritz Hoffmann-La Roche hat das Unternehmen Roche Holding gegründet. Sie ist Teil des Aktionärspools, die das Schweizer Unternehmen Hoffmann-La Roche kontrolliert. Ihr Vermögen wird auf über 6,1 Milliarden Franken geschätzt. Offiziell wird Hoffmanns Kandidatur als Präsidentin und Mitglied des Verwaltungsrates am 20. September 2023 der nächsten ausserordentlichen Generalversamlung im September 2023 vorgelegt.

Denise Jeitziner ist Redaktorin im Ressort Leben und schreibt hauptsächlich über gesellschaftliche Themen. Vor dem Einstieg in den Journalismus hat sie Rechtswissenschaften studiert und weder das eine noch das andere je bereut. Mehr Infos

