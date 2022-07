Verseuchter Boden hinter der Grenze – Roche-Areal ist nun frei von Schadstoffen Bis in die 70er-Jahre wurden in der Kesslergrube in Grenzach Wyhlen Abfälle aus der Chemie abgeladen – eine Gefahr für unser Trinkwasser. Nach rund 10 Jahren Sanierung soll aus dem Gelände nun wieder Natur werden. Das Projekt im Überblick. Karoline Edrich

Die Kesslergrube feierte am Samstag ihren letzten Tag der offenen Baustelle. Bild: Nicole Pont

Am Samstag wurde auf dem Roche-Areal der Kesslergrube mit Flammkuchen, Bier und Glace für die Kleinen gefeiert. Der Grund: Dies ist der letzte Tag der offenen Tür einer seit 2015 laufenden Baustelle. Seit Ende März ist die ehemalige Mülldeponie in Grenzach laut dem Pharmaunternehmen «schadstofffrei». Über 360’000 Tonnen belastetes Erdreich seien entfernt und zur Verbrennung abtransportiert worden, informiert die Roche.

Ursprung des Problems sind Basler Chemiesünden des letzten Jahrhunderts: Bis Mitte der 70er-Jahre luden Chemie-, Bau- und Pharmaunternehmen sowie die Gemeinden ihre Abfälle einfach in den Kiesgruben des Rheinareals ab – ein zu dieser Zeit weitverbreitetes Verfahren. Dann setzen Katastrophen wie der Brand der Schweizerhalle 1986 ein gesellschaftliches Umdenken in Gang: Man begann zu hinterfragen und zu untersuchen. Auch an der deutschen Grenze. «Die umliegenden Gemeinden und Städte stellten fest, dass die industriellen Stoffe in der Kesslergrube unser Trinkwasser gefährden», erzählt Markus Ettner, Projektleiter der Roche.

Verseuchtes Grundwasser

Roche ist für Abfälle in einem Teil der Kesslergrube verantwortlich. Nachdem im Jahre 2014 der Entscheid der Behörden fiel, den Teil der Kesslergrube zu sanieren, stand das Unternehmen unter Zugzwang. Ein Jahr später startete die Baustelle. Ein aufwendiges Projekt, dass durch das Pharmaunternehmen selbst finanziert wird und ein ganzes Jahrzehnt andauern soll. Auch das Chemieunternehmen BASF ist für einen Teil der Grube verantwortlich und beginnt mit der Sanierung laut eigenen Angaben voraussichtlich 2023 im Anschluss an das Sanierungsende der Roche.

Der erste Schritt: der Umgang mit dem kontaminierten Grundwasser unter der Erde der Kesslergrube. «Dieses musste nicht nur gereinigt, sondern auch abgepumpt werden, damit die Grube trocken ist», erläutert der Projektsteuerer Gerhard Bisch. «Das gereinigte Grundwasser ist nun sogar sauberer als das Wasser des Rheins, in den es geleitet wird», sagt er. Dies läge an strengen Richtlinien, welche dem Unternehmen auferlegt wurden.

Mittlerweile ist die Kesslergrube lehr und schadstofffrei. Bild: Nicole Pont

Im Jahr 2017 begann der Aushub der Grube. Eine Einhausung stellte während dieser Zeit sicher, dass keine kontaminierte Luft austreten kann. Rein und raus ging es für Mitarbeitende und Material nur über Schleusen, über einen eigens für das Projekt angelegten Schiffsanleger wurde das verseuchte Material in 254 Fahrten zu den Rheinhäfen in Muttenz und Weil am Rhein gebracht. Von dort aus ging es für die rund 13’000 Container mit insgesamt fast 200 Zügen weiter zur thermischen Entsorgung in Deutschland, Belgien und den Niederlanden.

«Es darf nicht mehr passieren, dass eine Generation ihre Bedürfnisse auf Kosten von kommenden Generationen erfüllt.» Gerhard Bisch, Projektsteuerer

Jetzt, rund 8 Jahre später ist das Ende der Sanierungsarbeiten in Sichtweite. Finale Schritte stehen an: Infrastruktur, wie die Einhausung der Grube muss wieder abgebaut werden. Das Areal des Schiffsanlegers, das ebenfalls abgebaut werden soll, wird in einem nächsten Schritt in Absprache mit den Städten Lörrach, Freiburg und der Gemeinde Grenzach Wyhlen renaturiert: Durch Aufschüttungen soll eine Flachwasserzone mit Pflanzen entstehen, damit sich Fische ansiedeln können, berichtet Gerhard Bisch. «Dazu wurden Untersuchungen gemacht, wie stark der Rhein fliessen muss, damit sich Wassertiere ansiedeln», so der Projektsteuerer. Ausserdem sei eine Blumenwiese, die nicht gepflegt werden muss, auf dem Areal in Planung.

«Diese Renaturierung wird vermutlich 2024 ausgeführt», so Markus Ettner. Dies sei jedoch von den Vegetations- und Fischlaichzeiten abhängig. Der Projektleiter schaut nun auf 9 Jahre Planung und 8 Jahre Bauarbeiten zurück. «Es ist ein wenig traurig, dass das Team nach einer solch langen Zeit auseinandergeht, wir sind jedoch auch froh, endlich fertig zu sein.» Auch Gerhard Bisch ist zufrieden mit den Ergebnissen. «Nachhaltigkeit ist uns besonders wichtig. Es darf nicht mehr passieren, dass eine Generation ihre Bedürfnisse auf Kosten von kommenden Generationen erfüllt.»

