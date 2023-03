Nach Brand beim Spielplatz – Robi-Spiel-Aktionen weiht 2-Millionen-Neubau ein Ein Feuer hat 2017 einen Teil des bestehenden Bastel- und Küchengebäudes beim Robi Bachgraben zerstört. Am Donnerstag feierte er den Neubau. Karoline Edrich

Regierungsrat Conradin Cramer hält bei der Einweihungsfeier für das neue Infrastrukturgebäude des Robi-Spielplatzes Bachgraben eine Ansprache. Foto: Dominik Plüss

Am Donnerstagnachmittag fand die offizielle Einweihungsfeier für das neue Infrastrukturgebäude des Robinsonspielplatzes Bachgraben statt. Der alte Bau ist 2017 zur Hälfte einem Brand zum Opfer gefallen: Werk- und Lagerraum sowie das Büro seien von den Flammen verschlungen worden, so der Verein Robi-Spiel-Aktionen in einer aktuellen Medienmitteilung. Um den stark frequentierten Spielplatz und den Mittagstisch weiter vor Ort zu betreiben, habe man auf «abenteuerliche Lösungen» wie einen alten Zirkuswagen und provisorische Abdeckplanen zurückgreifen müssen.

2020 bewilligte der Grosse Rat auf Antrag des Regierungsrates einen Betrag von 2,13 Millionen Franken für ein neues Infrastrukturgebäude. Durch den Ersatzneubau werde «ein für die Quartierentwicklung wertvoller Standort» der Robi-Spiel-Aktionen erneuert, schrieb der Basler Regierungsrat damals. Wertvoll sei der Standort, weil in unmittelbarer Umgebung eine ganze Reihe von neuen Genossenschaftswohnungen am Entstehen sei, die viele zusätzliche Kinder in das Quartier im Westen der Stadt brächten.

«Seit nun drei Monaten sind die Kinder vom Robi und vom Mittagstisch in das Gebäude eingezogen und erfreuen sich intensiv am Fensterdekorieren, Larvenkaschieren und am Bemalen einer neuen Werkstatt», so die Robi-Spiel-Aktionen in ihrer Medienmitteilung. Ausserdem stünden das Einrichten des neuen Hühnerstalls und Vorbereitungen auf die Osterhasen-Jagd an.

1 / 9 Impressionen des neuen Gebäudes auf dem Robi-Spielplatz Bachgraben und des Areals. Foto: Dominik Plüss

