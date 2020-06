Nun ist es offiziell – Robert Othmann unterschreibt beim EHC Zunzgen-Sissach Was die BaZ vor einigen Wochen ankündigte, ist nun beschlossene Sache: Der 43-Jährige kehrt als Trainer zu «ZS» zurück. Wenig bekannt ist dabei, dass vor Gesprächen mit Othmann Verhandlungen mit Oliver Kamber schon weit fortgeschritten waren. Robin Rickenbacher

Robert Othmann (links) wird kommende Saison bei «ZS» an der Bande stehen. Zuvor stand ein anderer Kandidat hoch oben auf der Wunschliste. Foto: Kostas Maros

Das Warten hat Anfang Juni also ein Ende gefunden. Beim EHC Zunzgen-Sissach ist die Trainerfrage offiziell geklärt. Der designierte Nachfolger von Dino Stecher, Robert Othmann, hat den Kontrakt mit dem Oberbaselbieter Zweitligisten unterschrieben. Es ist für den Kanadaschweizer eine Rückkehr zu «ZS», nachdem er den Verein 2018 Richtung Burgdorf verlassen hatte, ehe er in der vergangenen Saison beim EHC Basel in der Mysports League tätig war.

Othmann unterzeichnete einen Vertrag für eine Spielzeit, wie «ZS»-Sportchef Remo Hunziker auf Anfrage bestätigt. Dabei wurde eine Ausstiegsklausel eingebaut, sprich: erhält Othmann ein Angebot eines höherklassigen Clubs, kann er die Oberbaselbieter verlassen. Dies ist laut Hunziker keine Besonderheit, «die vorherigen Trainer hatten diese Klausel auch. Wir wollen niemandem Steine in den Weg legen.» Dass Othmann höhere Aufgaben übernehmen kann, bewies er in Basel, wo das Team unter ihm bis in den Playoff-Final vorstiess.

Uneinig mit Kamber

Interessant dabei: Vor Robert Othmann war es ein anderer Kandidat, der den Trainerposten bei «ZS» hätte übernehmen sollen und mit dem die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten waren. Dieser Kandidat war Oliver Kamber, der einst bei «ZS» in der Juniorenabteilung gespielt hatte und danach über 800 Spiele in der höchsten Schweizer Liga bei verschiedenen Vereinen absolvierte. Der 41-Jährige war in der vergangenen Saison bereits als Spieler zu den Oberbaselbietern zurückgekehrt. Und auf ihn war die sportliche Führung des Vereins zugegangen, als ein neuer Coach gesucht wurde. Spielertrainer hätte Kamber werden sollen. «Ich hatte eine Offerte vom Club vorliegen», bestätigt Kamber.

Eine Einigung kam aber nicht zustande, weil die Vorstellungen bezüglich der finanziellen Entschädigung auseinandergegangen seien. «Ich hätte einen gewissen Ertrag gebraucht, damit der Aufwand für mich sinnvoll stemmbar gewesen wäre. Allein schon, um die Spesen zu decken», so Kamber weiter, der im Aargau wohnt und arbeitet. Dieser gewünschte Betrag war für «ZS» zu hoch. So sagte Kamber ab, genau um die Zeit, in der Othmann beim EHC Basel freigestellt wurde. «Es ist schade, ich bin sicher, dass Kamber unsere Spieler weitergebracht hätte», sagt Sportchef Hunziker. «Aber diese Überzeugung habe ich auch bei Othmann.»

Als Spieler will Kamber auf der Sissacher «Kunsti» nächste Saison nicht mehr auflaufen. «Es wäre merkwürdig für mich gewesen, im Team weiterzuspielen, nachdem ich zuvor als Trainer im Gespräch war», so der 41-Jährige. Auf seine Dienste wird Robert Othmann also verzichten müssen.