Ticker zur neuen deutschen Regierung – «Wir wollen ein Deutschland, das funktioniert»

Lindner: «Olaf Scholz neu kennengelernt»

«Das ist eine Regierung der Mitte, die das Land vorwärts bringt», sagt FDP-Chef Christian Lindner bei seinem Auftritt vor den Medien. Deutschland bleibe Anwalt solider Finanzen. Die neue Regierung werde das Land digitalisieren und dekarbonisierte Technologien fördern. «Wir stehen auch für eine gesellschaftliche Liberalisierung», sagt Linder, der neuer Finanzminister werden dürfte.

«Wir wollen den Status quo überwinden.» In der Bevölkerung sei zu spüren, dass es den Wunsch nach Veränderung gebe. Zu den grossen Aufgaben zählten die Alterung der Gesellschaft oder auch das Reduzieren von Kohlenstoff. «Wir haben ausserordentlich ambitionierte Vorhaben», erklärt Lindner. «Deshalb spüren wir auch Demut. Diese Demut ist ratsam angesichts der grossen Herausforderungen.»

«Wir bilden eine Koalition, in der sich die drei Partner nicht begrenzen durch das, was unvereinbar in den Programmen war, sondern wir erweitern uns», sagte Lindner. «Wir sind also keine Koalition des Ausschliessens, sondern der komplementären Politik.»

«Wir wollen den Status quo überwinden»: Christian Lindner, Chef der FDP. Foto: Keystone

Schliesslich lobt Lindner den designierten Kanzler. «Wir haben Olaf Scholz neu kennengelernt während der Koalitionsverhandlungen.» Scholz sei eine starke Persönlichkeit, die dank ihrer Professionalität und ihrer Erfahrung geeignet sei, Deutschland in eine gute Zukunft zu führen. Scholz habe eine «klare Werthaltung». Er repräsentiere nicht nur die Anhänger der Koalitionsparteien, sondern alle Menschen in Deutschland. «Scholz wird ein starker Bundeskanzler Deutschlands sein», gibt sich Lindner überzeugt.