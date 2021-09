Machtverschiebung bei den deutschen Grünen – Robert Habeck wills jetzt wissen Nach Annalena Baerbocks gescheiterter Kanzlerkandidatur spielt Co-Chef Robert Habeck bei den Koalitionsgesprächen nun die zentrale Rolle. Grüne Frauen sind empört. Dominique Eigenmann aus Berlin

Kleine Rochade: Robert Habeck und Annalena Baerbock erklären das – gemessen an den hochfliegenden Erwartungen – enttäuschende Abschneiden der Grünen bei der Bundestagswahl. Foto: John MacDougall (AFP)

Am Tag nach der Wahl, als die Grünen ihr enttäuschendes Ergebnis kommentierten, hörte man nur Robert Habeck. Während Annalena Baerbock, die gescheiterte Kanzlerkandidatin, gedanklich noch im Wahlkampf gefangen war, sprach Habeck recht freudig davon, dass jetzt eine neue Zeitrechnung beginne: mit Koalitionen, die es im Bund noch nie gegeben habe. Mit Bündnissen, die sich nicht mehr am kleinsten gemeinsamen Nenner orientierten – «dafür sind die Probleme mittlerweile einfach zu gross». Die Grünen jedenfalls würden inhaltlich und personell «komplett sortiert» in die anstehenden Gespräche gehen.