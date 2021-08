Gruss aus Ascona (TI) - Riviera im Tessin – es muss nicht immer das Meer sein

Dicht an dicht an der charmanten Riviera von Ascona. Foto: Daniel Wahl

Was hat ein Obwaldner am Sarnersee oder ein Schwyzer am Vierwaldstättersee davon, wenn er sein Domizil für seine Ferien an einen Ort an einem anderen See verlegt? In diesem Sommer war im Tessin ein Aufkommen von Nummernschildern aus der Innerschweiz, dem Thurgau oder dem Appenzell, wie wir es noch nie gesehen hatten.

Wohl viele Schweizer, denen das Beschaffen von Covid-Zertifikaten kurz vor den Sommerferien für eine ganze Familienbande zu viel war, haben wie wir überlegt: In diesem Sommer bleiben wir in der Schweiz und fahren nicht ans Meer. Und sie haben es deswegen hingenommen, dass die Ferien feucht werden könnten. Geregnet hat es ja beidseits der Alpen in ausreichendem Ausmass. Zudem musste in Kauf genommen werden, dass die Strände an den kalt gebliebenen Laghi im Süden der Schweiz übervölkert sind.