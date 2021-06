Tischtennis-Superfinal in Muttenz – Rio Star hofft auf einen pünktlichen Flug Tischtennisspieler Lionel Weber reist direkt von der EM in Warschau nach Muttenz. Dort spielt er mit Rio Star am Sonntag um den Schweizer-Meister-Titel. Fabian Löw

Der Reinacher Lionel Weber ist aktuell der beste Tischtennisspieler der Schweiz. Foto: Magali Girardin

Lionel Weber ist ein viel beschäftigter Mann in diesen Tagen. An der EM in Warschau hat sich der beste Schweizer Tischtennisspieler erfolgreich durch die Qualifikation gespielt und steht nun im Haupttableau. Bereits am Sonntag wird er aber in Muttenz erwartet, wo er mit seinem Verein Rio Star um den Schweizer-Meister-Titel spielt. Im NLA-Superfinal treffen die Baselbieter auf Lancy. Los geht es um 14 Uhr in der Sporthalle Kriegacker in Muttenz vor maximal 250 Zuschauern. Die Partien werden zudem auf dem Youtube-Kanal des Vereins live übertragen. Die Baselbieter streben dabei den 13. Meistertitel an. Bedenken, es nicht rechtzeitig nach Muttenz zu schaffen, hat der 25-Jährige keine. «Mein Flug für den Samstagmorgen ist bereits gebucht.»

Die Spieler leben an der EM in einer Bubble und werden regelmässig getestet. Auch in Bezug auf die Leistungssteuerung ist Weber guter Dinge, dass er trotz der Belastung eines Turniers direkt im Anschluss eine Topleistung für seinen Club abliefern kann. Er gewinnt dem eng getakteten Spielplan sogar etwas Positives ab: «So kann ich umso mehr Spielpraxis sammeln.»

Eine Topleistung sei auch bitter nötig, um gegen Lancy zu bestehen, betont der Präsident von Rio Star Muttenz, Michel Tschanz. Besonders der französische Profispieler von Lancy, Michel Martinez, ist in Topform. Ihn gilt es zu schlagen, wenn Muttenz eine weitere Schweizer Meisterschaft für sich entscheiden will. Ein schwieriges Unterfangen, wenn man bedenkt, dass der 41-Jährige in dieser Saison erst ein Spiel verloren hat. An Motivation dafür mangelt es Rio Star nicht, stellt Lionel Weber klar: «Nachdem die vergangene Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen werden musste, ist die Motivation für diesen Superfinal doppelt so gross.»

Zusätzlichen Auftrieb gibt Rio Star die Chance, als erster Schweizer Tischtennisverein seit fünfzehn Jahren den Titel ohne ausländische Spieler zu holen. Das Muttenzer Team besteht aus fünf Schweizern, davon stammen vier aus dem eigenen Nachwuchs: Lionel Weber, Cédric Tschanz, Pedro Ryu Osiro Shinohara und Timothy Falconnier. Lars Posch stiess 2019 vom Tischtennisclub Wädenswil dazu. Für Michel Tschanz ist dieser Umstand ein klares Indiz für die starke Muttenzer Nachwuchsarbeit der vergangenen Jahre.

Grösserer Aufwand, kleinerer Ertrag

Dass diese Extramotivation seinem Team auch genügend eingetrichtert wird, dafür sorgt Lionel Weber persönlich. Obwohl er erst 25 Jahre alt ist, ist er bereits der Leader des Teams. Er führt die Jungen, bespricht mit ihnen die Taktik, bringt eigene Ideen mit ein, gibt seine Erfahrungen weiter und zeigt auf, wie man sich mental auf solche Spiele einstimmt. Seine Devise lautet: «Man sollte sich immer auf das Schwierigste vorbereiten und einen Plan B in der Tasche haben.»

Mit Alternativplänen kennt sich Muttenz in dieser Saison sowieso nur zu gut aus. Einerseits hatte das Team immer wieder mit personellen Problemen zu kämpfen, andererseits war bei der Organisation des Superfinals pandemiebedingt eine unterschiedliche Planung vonnöten: In der Halle wurden Sektoren erstellt und die erlaubten 250 Sitzplätze eingezeichnet. «Der Aufwand ist grösser, der Ertrag hingegen kleiner», fasst Tschanz die Situation zusammen. Aufgrund der geringeren Kapazität fallen die Einnahmen aus dem Ticketing und dem Catering geringer aus als sonst. Dieser Aspekt würde dem Präsidenten reichlich Sorgenfalten auf die Stirn treiben, wenn der Bund, der Kanton und die Sponsoren diese Einnahmeausfälle nicht abfedern würden.

Angst, dass es Lionel Weber von der EM in Polen nicht rechtzeitig zum Superfinal nach Muttenz schafft, hat der Präsident ebenfalls nicht. Es sei alles abgeklärt, der 25-Jährige sollte spielbereit sein für den Sonntag. Dass die EM und der Superfinal so eng beieinanderliegen, ist der speziellen Lage geschuldet, bekräftigt er. Wie Weber sieht auch Tschanz die Situation pragmatisch: «Die ganze Tischtenniswelt muss den Sport in den Vordergrund stellen.» Vielleicht ist das nach einer Zeit, in der sie Corona zum Stillstand brachte, auch genau das Richtige.

