Abo Basel, total grün? Experten sehen schwarz

Die linke Mehrheit des Grossen Rats will in allen Stadtquartieren Gemüse und Früchte anbauen. Der Chef der Basler Stadtgärtnerei und eine Spezialistin vom Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft in Sissach setzen dazu grosse Fragezeichen.