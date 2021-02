Sturzflut im Himalaya – Riesiger Gletscher stürzt zu Tal – mindestens 19 Tote Nach einem Gletscherabbruch im Norden Indiens werden 180 Menschen vermisst. Die meisten Opfer sind Mitarbeiter eines Kraftwerks. 30 Arbeiter sind in einem Tunnel eingeschlossen.

Der Gletscher stürzte in den Fluss Dhauliganga. Blick auf die Umgebung des gleichnamigen Wasserkraftwerks. Foto: Rajat Gupta (Keystone)

Nach einer massiven Sturzflut in Indien ist die Opferzahl auf mindestens 19 Tote gestiegen. Mehr als 180 Menschen wurden am Montagnachmittag vermisst. Ein riesiger Gletscher war am Sonntagmorgen von einem Berg im Himalaya abgebrochen und in einen Fluss gestürzt.

Der Vorfall ereignete sich auf gut 2000 Meter über dem Meer im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand. Die Massen aus Wasser und Schlamm beschädigten zwei Elektrizitätswerke sowie fünf Brücken und schwemmten Strassen und Häuser weg. Da sich der gesamte Gletscher flussabwärts bewegte, seien Menschen in tieferliegenden Dörfern in Sicherheit gebracht worden.

Tosende Massen aus Wasser, Schlamm und Trümmern donnern ins Tal und hinterlassen Tod und Verwüstung. Video: KK (AP)

Die meisten der Toten und Vermissten seien Mitarbeiter der Elektrizitätswerke. Rund 25 hätten gerettet werden können. Aber mindestens 30 Arbeiter sollen nach Behördenangaben noch in einem 2,5 Kilometer langen Tunnel des Kraftwerks eingeschlossen sein.

Das schroffe Terrain, die Kälte, der Schlamm und die Trümmer im Tunnel seien eine grosse Herausforderung für die Rettungskräfte. Sie hätten bis Montagnachmittag rund 70 Meter im Tunnel freikriegen können, aber noch keinen Kontakt zu den eingeschlossenen Männern gehabt, sagte Energieminister RK Singh.

Mindestens 30 Arbeiter sind im Tunnel eingeschlossen. Retter im Einsatz beim Stollen des Wasserkraftwerks. Foto: Rajat Gupta (Keystone)

Einige indische Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Sturzflut mit dem Klimawandel und dem Gletscherschmelzen sowie der raschen Entwicklung der Region zusammenhängen können. So hat der Bau von breiteren Strassen und Kraftwerken die Region womöglich gefährdeter gemacht.

In der hügeligen Landschaft gibt es immer wieder Unglücke. Bei besonders starkem Monsunregen 2013 etwa starben mehr als 6000 Menschen. Von Greenpeace in Indien hiess es, dass das Land nach der jetzigen Flut und derjenigen von 2013 sein Entwicklungsmodell der Himalaya-Region überdenken müsse.

Aktivisten der kommunistischen Partei «Socialist Unity Center of India» halten in Ahmedabad eine Mahnwache für dei Opfer ab. (8. Februar 2020) Foto: Ajit Solanki (Keystone)

sda/oli